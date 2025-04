Sabato a Roma faccia a faccia Usa-Iran sul nucleare

Ascolta ora 00:00 00:00

Sabato prossimo, 19 aprile, Roma ospiterà un nuovo capitolo del negoziato tra Stati Uniti e Iran, con la mediazione dell’Oman. La conferma arriva da fonti del governo italiano.

"Il nuovo round di colloqui tra Iran e Stati Uniti si terrà in un Paese europeo con la mediazione dell’Oman", aveva anticipato al sito Axios Ebrahim Rezaei, portavoce della Commissione per la sicurezza nazionale e la politica estera del parlamento iraniano, citando il deputato per gli Affari Politici Majid Takht-Ravanchi. Citato dall’agenzia di stampa Irna, Rezaei ha aggiunto che il negoziatore iraniano nei colloqui di sabato con gli Stati Uniti in Oman, Takht-Ravanchi, ha affermato che il primo round si è svolto indirettamente presso l’abitazione del ministro degli Esteri omanita e che le due parti si trovavano in stanze separate.

"Abbiamo cercato di gettare le basi dei colloqui, perché non abbiamo la necessaria fiducia negli americani. Nel prossimo round, definiremo il quadro dei negoziati sul programma nucleare iraniano e continueremo fase per fase. Gli americani dovrebbero fornire garanzie sulla revoca delle sanzioni", ha detto Takht-Ravanchi. "L’ Iran non accetterà il linguaggio della forza e, se minacciato, reagirà", ha aggiunto. I media iraniani hanno citato ieri il portavoce del ministero degli Esteri, Esmail Baghaei, secondo il quale il primo round di colloqui a Muscat si è concentrato esclusivamente sul programma nucleare e sulla revoca delle sanzioni.

Questa settimana il direttore generale dell’Agenzia Internazionale per l’Energia Atomica (Aiea), Rafael Grossi, ha in programma

una visita a Teheran in vista del secondo round di colloqui Iran-Usa sul nucleare iraniano. Grossi, secondo la fonte, dovrebbe discutere delle attività di monitoraggio e verifica dell’Aiea negli impianti nucleari dell’Iran.