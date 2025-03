Verso l'annuncio sulle terre rare: Trump e Zelensky pronti a chiudere l'intesa

Ascolta ora 00:00 00:00

Secondo fonti di Reuters, dopo il duro scontro verbale che ha visto opposti Donald Trump e Volodymyr Zelensky, le parti sarebbero riuscite a salvare l’accordo sullo sfruttamento delle risorse minerarie ucraine. Nello specifico, il Presidente Donald Trump avrebbe affermato di voler annunciare la cosa durante il suo discorso al Congresso della notte. Tuttavia, le stesse fonti hanno precisato come esso non sia ancora stato firmato e che la situazione potrebbe cambiare. La Casa Bianca e le fonti ucraine non hanno rilasciato commenti in merito.

L’accordo, popolarmente noto come “mineral deal” avrebbe dovuto rappresentare un primo passo nell’ottica di un dialogo tra Stati Uniti e Ucraina volto ad ottenere una giusta pace al presente conflitto che vede opposti Kiev e Mosca. Tuttavia, la firma del documento era saltata dopo il meeting tra Trump e Zelensky della scorsa settimana, durante il quale il Presidente ucraino era stato fortemente rimproverato dalla controparte americana e dal Vice Presidente JD Vance.

A seguito dell’incontro, il Presidente Trump aveva accusato Zelensky di non essere “pronto per la pace”, intimandogli di tornare solo quando fosse intenzionato a porre fine al conflitto. Il deterioramento dei rapporti era successivamente culminato con la decisione da parte di Washington di sospendere gli aiuti militari destinati all’Ucraina.

Le giornate successive al meeting sono state dominate da un costante dialogo tra funzionari statunitensi e ucraini, nonché nell’ appello di numerosi politici al salvataggio dell’accordo sui minerali. Di recente, lo stesso Zelensky si era detto pronto a lavorare con Donald Trump negoziare un accordo di pace con Mosca.