Sfratta i suoi affittuari per incassare di più: lascia la ministra laburista per i Senzatetto

Altro scandalo, altro colpo all’immagine del governo laburista guidato da Keir Starmer. La ministra per i Senzatetto Rushanara Ali ha presentato le sue dimissioni dopo ore di altissima tensione. La politica, prima deputata di origine del Bangladesh ad essere eletta al Parlamento inglese, è stata accusata di aver lucrato sull'affitto di una sua casa di proprietà nella zona est di Londra.

Una vicenda imbarazzante, considerando che la Ali era incaricata di occuparsi di edilizia pubblica ed era responsabile del problema dei senzatetto. L’East London è una zona fortemente valorizzata negli ultimi decenni a livello residenziale e lì si trova anche il collegio elettorale dell’ormai ex ministra. Ebbene: un'ex inquilina ha scritto all'i Paper di aver ricevuto una e-mail dalla ministra in cui le comunicava, con un preavviso di quattro mesi, che il contratto di locazione non sarebbe stato rinnovato. Una volta sfrattati lei e gli altri tre inquilini, l’immobile è stato rimesso sul mercato a ben 4000 sterline al mese circa, con una maggiorazione repentina del profitto mensile pari a 700 sterline.

Nulla di illegale, sia chiaro. Almeno fino all’entrata in vigore della Renters' Rights Bill, ossia della legge che il governo laburista ha promosso sui diritti degli inquilini che vieta ai padroni di casa di aumentare i canoni d'affitto per almeno 6 mesi dopo lo sfratto anticipato dei locatari. Dall’opposizione passando per le organizzazioni del settore, la Ali è finita sotto attacco. “Ipocrita”, l’addebito principale.

Dopo ore di valutazioni, la politica di origini bengalesi ha optato per il passo indietro. “Ho sempre rispettato tutti i requisiti legali pertinenti” ha tenuto a sottolineare in una lettera a Starmer, in cui ha rimarcato che rimanere nel suo ruolo sarebbe stata una “distrazione dall’ambizioso lavoro di questo governo”.

Il primo ministro ha elogiato il suo impegno per l'abrogazione del Vagrancy Act e ha aggiunto: "So che continuerai a sostenere il governo dai deputati di retroguardia e a rappresentare al meglio gli interessi dei tuoi elettori di Bethnal Green e Stepney".

Un’altra tegola per l’esecutivo laburista in una fase tutt’altro che semplice: il partito di maggioranza e il premier continuano a perdere terreno nei sondaggi, mentre la destra miete consensi.