"Il sospetto assassino di Charlie Kirk non collabora con le autorità"

Mentre il mondo politico e la società americane faticano a riprendersi dallo choc seguito all'omicidio di Charlie Kirk nel campus della Utah Valley University ad Oren, gli investigatori scandagliano in lungo e in largo la cerchia di conoscenze di Tyler Robinson, il sospetto assassino del più importante attivista Maga, vicinissimo al presidente Trump e ad altri esponenti di spicco dell'amministrazione statunitense. Le ultime indiscrezioni su Robinson arrivano direttamente dal governatore dello Utah, il repubblicano Spencer Cox, il quale nelle ultime ore ha rilasciato una serie di interviste rivelando come il presunto killer del fondatore di Turning Point Usa si stia rifiutando di collaborare con le autorità.

Cox ha spiegato che Robinson non ha confessato di aver sparato all'influencer repubblicano e che gli investigatori stanno raccogliendo informazioni dalla famiglia e dagli amici del sospettato. Il governatore ha dichiarato che il giovane ventiduenne si presenta come un individuo " molto normale " che si sarebbe " radicalizzato " dopo aver abbandonato l'università ed essere tornato nella sua città natale nello Utah. Cox ha aggiunto che il presunto killer aveva un'" ideologia di sinistra ", a differenza dei suoi genitori che sono repubblicani, e non apprezzava le posizioni dell'attivista conservatore.

Nonostante i riferimenti alla radicalizzazione, il governatore dello Utah ha dichiarato che gli investigatori non sono ancora pronti a discutere il movente dell'omicidio di Kirk. Robinson, ha detto Cox, trascorreva gran parte del suo tempo immerso nei giochi e nei forum online e in parti di quello che ha definito il " deep, dark internet ". Le foto della sua infanzia, riporta il New York Times, mostrano Tyler e la sua famiglia in gita per sparare con le armi e per visitare esposizioni a tema.

Il governatore Cox ha poi indicato che Robinson aveva un fidanzato che sta per affrontare la transizione di genere per diventare donna e che non avrebbe avuto idea di quanto stava accadendo. A differenza del sospettato, il suo partner si starebbe dimostrando collaborativo con le autorità. Il politico repubblicano ha specificato che questa persona si sarebbe mostrata scioccata e avrebbe condiviso con gli investigatori i messaggi inviati dal fidanzato su un fucile nascosto da recuperare. Non è ancora chiaro quanto la transizione di genere del compagno di Tyler possa dimostrarsi rilevante ai fini dell'indagine in corso ma c'è chi traccia possibili collegamenti con le posizioni fortemente critiche espresse da Kirk nei confronti della comunità transessuale.

Cox ha anticipato che molte altre informazioni verrano rese pubbliche martedi, quando cioè Robinson dovrebbe essere incriminato.

se si trattasse di una persona radicalizzata sostenitrice di MAGA

Il governatore repubblicano ha invitato tutti a moderare i propri toni dopo l'assassinio precisando che direbbe la stessa cosa anche "".

Proseguono intanto le cerimonie per ricordare Charlie Kirk. I funerali dell'influencer sono previsti il 21 settembre in uno stadio di Glendale, in Arizona. Già confermata la presenza di Donald Trump.