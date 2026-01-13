Trump ai cittadini Usa: "Lasciate l'Iran"

Le manifestazioni in corso in Iran sono "senza precedenti", "sembrano le più serie degli ultimi decenni". Lo dice in una intervista a Repubblica David Petraeus, ex direttore della Cia."Non significa che esista una prospettiva chiara per la caduta del regime, specialmente perché non sembra esserci un’organizzazione dietro", e "riflettono il fallimento senza precedenti dello Stato iraniano". "Negli ultimi tempi è avvenuta anche una straordinaria degradazione delle capacità difensive dell’Iran, la perdita di alleati come Assad in Siria e di proxy che operavano in tutta la regione a suo nome. Teheran ha toccato uno dei livelli più bassi nella sua storia, ha alcune tra le più grandi riserve di petrolio e gas, ma non riesce neppure a fornire l’elettricità ai suoi cittadini. La gente è stanca e alza la voce", afferma. Petraeus ritiene "difficile" che un attacco mirato possa favorire la caduta del regime "perché parliamo di forze enormi. Milioni di uomini, fra Guardia rivoluzionaria, Basij, esercito, marina, aviazione. Puoi degradare le loro capacità, ma far cadere il regime è complicato, anche perché tutti questi apparati hanno un interesse diretto a tenerlo in piedi e hanno penetrato a fondo istituzioni e società. Non come l’Egitto quando cadde Mubarak".