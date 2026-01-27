Trump frena su Minneapolis: il comandante della Border Patrol Bovino lascia la città: in arrivo il fedelissimo Homan

Secondo una fonte vicina alla vicenda, il comandante della Border Patrol Gregory Bovino dovrebbe lasciare Minneapolis nella giornata di oggi, mentre l'amministrazione Trump sta riorganizzando la direzione delle sue operazioni di controllo dell'immigrazione e sta riducendo la presenza federale dopo una seconda sparatoria mortale da parte di agenti federali.Il presidente Donald Trump ha dichiarato di aver affidato la missione al suo 'zar di frontierà, Tom Homan, con Homan che riferirà direttamente alla Casa Bianca, dopo che Bovino è stato condannato per aver affermato che l'uomo ucciso, Alex Pretti, stava pianificando di "massacrare" gli agenti delle forze dell'ordine, un'affermazione che le autorità non hanno corroborato.La sparatoria mortale di sabato contro Pretti, un infermiere di terapia intensiva, da parte di agenti della Border Patrol ha scatenato una reazione politica e sollevato nuovi interrogativi sulle modalità di gestione dell'operazione.

La leadership di Bovino in repressioni federali di grande visibilità, comprese operazioni che hanno scatenato manifestazioni di massa a Los Angeles, Chicago, Charlotte e Minneapolis, ha suscitato aspre critiche da parte di funzionari locali, attivisti per i diritti civili e democratici al Congresso.Una persona a conoscenza della questione ha dichiarato all'Associated Press che Bovino è tra gli agenti federali che lasciano Minneapolis. La persona non era autorizzata a discutere pubblicamente i dettagli dell'operazione e ha parlato con l'Associated Press a condizione di mantenere l'anonimato.La partenza si accompagna a un tono più morbido da parte di Trump sulla repressione in Minnesota, che include il presidente che ha decantato le conversazioni produttive con il governatore e il sindaco di Minneapolis, Jacob Frey.

Il sindaco ha affermato di aver chiesto a Trump, in una telefonata, di porre fine all'ondata di controlli sull'immigrazione, e Trump ha concordato che la situazione attuale non può continuare. Frey ha affermato che continuerà a insistere affinché gli altri agenti coinvolti nell'Operazione Metro Surge se ne vadano.Homan assumerà la direzione delle operazioni di Immigration and Customs Enforcement in Minnesota. Frey ha dichiarato di avere in programma di incontrare Homan martedì.Trump e il governatore democratico Tim Walz hanno parlato al telefono e in seguito hanno rilasciato dichiarazioni che rappresentavano un netto cambiamento rispetto alle dichiarazioni critiche scambiate in passato. La loro conversazione è avvenuta lo stesso giorno in cui un giudice federale ha ascoltato le argomentazioni in una causa volta a fermare l'ondata di controlli federali sull'immigrazione nello stato."In realtà, sembravamo essere sulla stessa lunghezza d'onda", ha scritto il presidente in un post sui social media.Walz, in una dichiarazione, ha affermato che la chiamata è stata "produttiva" e che sono necessarie indagini imparziali sulle sparatorie.

Trump ha affermato che la sua amministrazione sta cercando "tutti" i criminali detenuti nello stato. Walz ha affermato che il Dipartimento di Correzione dello stato accoglie le richieste federali per le persone sotto la sua custodia.