Trump dichiara guerra ai Fratelli Musulmani: scatta l’iter per inserirli tra i terroristi

Donald Trump mette nel mirino i Fratelli Musulmani. Il presidente degli Stati Uniti ha avviato un nuovo procedimento riguardante alcune cellule attive in diversi Paesi del Medio Oriente. Il tycoon ha firmato un ordine esecutivo che apre alla possibilità di classificare tali gruppi come "organizzazioni terroristiche straniere". Nel testo diffuso dalla Casa Bianca si afferma che le cellule dei Fratelli Musulmani "in Libano, Giordania ed Egitto" - quest’ultimo Paese in cui il movimento è nato quasi cento anni fa - "commettono o incoraggiano e sostengono campagne di violenza e destabilizzazione che danneggiano le proprie regioni, i cittadini americani o gli interessi americani".

L’ordine attribuisce al segretario di Stato Marco Rubio e al segretario del Tesoro Scott Bessent il compito di completare il processo di valutazione e di eventuale designazione. L’inserimento nella lista delle "organizzazioni terroristiche straniere" comporta implicazioni politiche e operative, tra cui il congelamento dei beni, il divieto di transazioni finanziarie e il divieto di ingresso negli Stati Uniti per i soggetti coinvolti. Il provvedimento segna quindi l’inizio di un iter formale che potrà avere effetti sulle attività e sulle relazioni legate alle strutture del movimento nei Paesi citati.

"Il presidente Trump sta affrontando la rete transnazionale dei Fratelli Musulmani, che alimenta il terrorismo e le campagne di destabilizzazione contro gli interessi e gli alleati degli Stati Uniti in Medio Oriente", ha dichiarato la Casa Bianca in una nota. Ricordiamo che già la scorsa settimana il governatore del Texas ha dichiarato i Fratelli Musulmani un'organizzazione terroristica straniera e un'organizzazione criminale transnazionale. Il premier israeliano Benyamin Netanyahu ha elogiato la scelta di Trump. "Per anni hanno seminato il caos, promosso l'estremismo e minacciato i governi in tutto il Medio Oriente, motivo per cui molte nazioni della nostra regione li hanno già banditi" il commento della portavoce del governo israeliano.

Trump aveva preso in considerazione l'idea di designare il gruppo come organizzazione terroristica durante il suo primo mandato, dopo un incontro con il presidente egiziano Abdel Fatah El-Sisi.

I Fratelli Musulmani sono designati come illegali in Egitto e in diversi paesi arabi, i cui governi lo considerano una minaccia. Ad aprile, la Giordania ha messo al bando il gruppo dopo aver arrestato alcuni membri sospettati di pianificare attacchi con razzi e droni.