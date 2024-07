Trump sbarca a Milwaukee e cambia il discorso per la convention: ecco i piani del tycoon

Ascolta ora 00:00 00:00

Questione di millimetri: il miracolo che ha tenuto in vita Donald Trump è tutto qui. Sarebbe bastata una traiettoria leggermente diversa o una soffiata di vento per rendere drammatico l'epilogo dell'attentato in Pennsylvania. Ma il candidato alla Casa Bianca ce l'ha fatta ed è determinato a portare avanti la sua campagna elettorale. Poco fa - a bordo del suo aereo privato - è atterrato a Milwaukee, dove è in programma la convention dei repubblicani e si attende solo la formalità per incoronarlo ufficialmente come candidato del Partito repubblicano alle elezioni presidenziali di novembre. Il tycoon ha alzato il pugno verso il cielo mentre scendeva dal mezzo, proprio come aveva fatto ieri subito dopo gli spari e prima di lasciare il palco del comizio.

Trump cambia il discorso alla convention

Trump, alla luce del tentato omicidio, ha deciso di riscrivere del tutto il suo discorso che terrà alla convention nel Wisconsin. L'intenzione è quella di prendere al volo il momento storico per promuovere un tentativo di compattezza nazionale, per unire non solo il Paese ma tutto il mondo. " Questa è un'occasione per unire l'intero Paese, persino il mondo intero. Il discorso sarà molto diverso, molto diverso da quello che sarebbe stato due giorni fa ", ha spiegato in un'intervista rilasciata al Washington Examiner.

Il discorso che aveva in programma di pronunciare " sarebbe stato uno sballo ". In particolare avrebbe criticato le politiche adottate da presidente Joe Biden, ma quanto accaduto impone di non alimentare ulteriormente un fuoco di violenza che potrebbe divampare pericolosamente da un momento all'altro. " Se non fosse successo, sarebbe stato uno dei discorsi più incredibili. Onestamente, ora sarà un discorso completamente diverso ", ha spiegato The Donald. Stando a quanto riferito dalla Cnn, l'ex presidente Usa sarà affiancato dalla moglie Melania Trump in una delle sue rare apparizioni durante la campagna elettorale.

Campagna, piani e il fattore sicurezza

Se da una parte il discorso è stato inevitabilmente modificato rispetto all'impianto originale, dall'altra i piani e la scaletta dell'appuntamento elettorale restano invariati. Mentre nella giornata di ieri è subito scattata la massima allerta sicurezza per l'evento a Milwaukee, pianificando modifiche alle misure di sicurezza per espandere il perimetro della convention e creare delle zone cuscinetto. Inoltre alle forze dell'ordine è stata inviata una valutazione congiunta delle minacce, elaborata dall'FBI, dai Servizi segreti statunitensi, dal dipartimento di polizia di Milwaukee e dal Milwaukee Southeastern Wisconsin Threat Analysis Center.

In una nota interna della campagna indirizzata allo staff viene sottolineato che il momento di tragedia e orrore richiede di " essere risoluti " nell'obiettivo di rieleggere Trump. " La Convention della Rnc continuerà come previsto a Milwaukee, dove nomineremo il nostro presidente come candidato coraggioso e impavido del nostro partito. Apprezziamo la vostra dedizione e perseveranza e siamo grati per ognuno di voi ", si legge.

The Donald smorza le polemiche sugli agenti

Inoltre Trump, intervistato dal New York Post, ha voluto smorzare le polemiche sull'operato degli agenti. Ha elogiato il loro comportamento eroico e ha riconosciuto loro il merito di aver abbattuto il ragazzo che lo aveva messo nel mirino. " L'hanno ucciso con un colpo in mezzo agli occhi. Hanno fatto un lavoro fantastico ", ha dichiarato.

Tuttavia bisognerà capire come l'attentatore possa aver sparato liberamente da una distanza così ravvicinata verso l'ex presidente. Fin da subito sono emerse perplessità e sono state sollevate critiche nei confronti del Secret Service, motivo per cui è stata ordinata da Biden una revisione indipendente della sicurezza nazionale della manifestazione per valutare esattamente cosa è accaduto.

Il miracolo nell'attentato

Nell'intervista di Trump c'è stato ovviamente spazio anche per il racconto di un'esperienza che ha definito " davvero surreale ", che ha rischiato di porre fine alla sua esistenza. " Il medico dell'ospedale ha detto di non aver mai visto niente del genere, l'ha definito un miracolo. Non dovrei essere qui, dovrei essere morto ", ha fatto sapere.

The Donald raramente distoglie lo sguardo dalla folla e se non l'avesse fatto in quel preciso momento sarebbe morto. Per fortuna ha girato leggermente la testa verso destra per leggere una tabella sugli immigrati clandestini. In caso contrario si sarebbe rivelato un colpo fatale.

Dopo l'attentato gli agenti lo stavano portando via dal, mentre Trump aveva chiesto di continuare a parlare al popolo repubblicano. Un desiderio che non è stato possibile esaudire a causa del forte rischio a cui era esposto e perché la priorità era sottoporsi alle cure mediche del caso.