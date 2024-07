“Ora indagine indipendente sul Secret Service”. Biden torna a parlare dell’attentato a Trump

Ascolta ora 00:00 00:00

Joe Biden da stanotte è impegnato in una serie di riunioni e briefing per capire come sia potuto accadere un attentato di questo tipo ai danni di Donald Trump durante un incontro elettorale. Sono tante le domande che ora ci si pone e sull'operato dei cecchini e dei servizi segreti, che hanno neutralizzato la minaccia uccidendo l'attentatore. " Ho ordinato una revisione indipendente della sicurezza nazionale della manifestazione di ieri per valutare esattamente cosa è successo. E condivideremo i risultati di questa revisione indipendente con il popolo americano ", ha dichiarato il presidente degli Stati Uniti.

Biden ha fatto una brevissima conferenza stampa e ha annunciato che più tardi parlerà nuovamente dallo Studio Ovale, non prima di aver effettuato un'altra riunione con i suoi esperti. Biden ha dichiarato inoltre di aver dato ordine al Secret Service di rivedere tutte le misure di sicurezza per la Convention nazionale repubblicana che inizierà domani a Milwaukee. " Donald Trump, in quanto ex presidente e candidato del Partito Repubblicano, ha già ricevuto un aumento delle misure di sicurezza ", ha proseguito il presidente degli Stati Uniti, che già dopo poco più di un'ora dall'attentato ha espresso la sua solidarietà al predecessore, in corsa con lui per il prossimo mandato alla Casa Bianca.

" La vicepresidente degli Stati Uniti, Kamala Harris e io siamo stati informati nella situation room dal team della Homeland Security e dal direttore dell'Fbi. L'Fbi sta conducendo l'indagine, che è nelle sue fasi iniziali. Esorto tutti, per favore, a non fare supposizioni sulle motivazioni dell'attentatore o sulle sue affiliazioni ", ha aggiunto Biden, chiedendo di lasciare alla FBI tempo e modo di fare il suo lavoro. " Ho ordinato che questa indagine sia approfondita e rapida e che gli investigatori abbiano tutte le risorse di cui hanno bisogno per farla ", ha spiegato.

" In America non c'è posto per questo tipo di violenza, o per qualsiasi altra violenza ",ha scandito con chiarezza il presidente Biden, che ha nuovamente espresso le " più sentite condoglianze alla famiglia della vittima uccisa ". Inoltre, ha rivelato di aver parlato con Trump telefonicamente qualche ora dopo l'attentato: " Abbiamo avuto una breve ma piacevole conversazione ".

In questo momento la cosa più importante è combattere queste violenze con unità. Possiamo discutere, dibattere e anche esprimere il nostro disaccordo ma non è così che possiamo risolvere nessun problema. Noi siamo americani e dobbiamo sentirci uniti come nazione

E poi, ha aggiunto, appellandosi ai connazionali: "".