Spari a Trump, un morto e due feriti nel pubblico. L'ex presidente: "Non mi arrenderò mai"

Un'ombra scura è calata sulla campagna elettorale Usa, riportando la mente a pagine buie del passato. A Butler, Pennsylvania, è andato in scena un copione già visto, per fortuna senza vittime, a parte l'aggressore. Dopo essere stato scortato e protetto dal secret service, Donald Trump ha mostrato il pugno alla folla, uno dei suoi gesti distintivi, mentre veniva scodato giù dal palco dagli agenti. L'ex presidente è parso ripetere più volte alla folla, "fight!" (lottate!), mentre era circondato dagli uomini della sicurezza.

Ci vorrà ancora molto per capire cosa sia accaduto esattamente in Pennsylvania. L'attentatore è stato ucciso: è stato identificato dall'Fbi come un 20enne della Contea di Butler, in Pennsylvania. Lo riferiscono vari media Usa, tra cui la Cnn. Il nome del giovane non è ancora stato reso noto. In precedenza, è emerso che si tratterebbe di un maschio, bianco. Mancano ancora conferme ufficiali a queste notizie. Il New York Post lo ha identificato come Matthew Crooks. L'attentatore ha usato un Ar15, il modello di fucile semiautomatico più utilizzato negli Stati Uniti, anche nelle stragi di massa che si sono verificate nel Paese.

Ma ci sarebbe stato, però, un secondo sparatore in azione. Lo sostiene Kip Tom, ex ambasciatore Usa presente al comizio in Pennsylvania, che alla Cnn ha raccontato di aver sentito spari provenire dalle sue spalle dopo che l'ex presidente Trump era rimasto ferito. L'ipotesi di un secondo sparatore, però, al momento non è confermata dagli investigatori. Lo sparatore, rimasto ucciso, era salito su un tetto, strisciando e armato di fucile. Le prime immagini diffuse sui social lo mostrano in posizione di tiro. Un testimone, un sostenitore di Trump, ha raccontato alla Bbc di aver segnalato subito ai Servizi segreti la presenza di un uomo armato, ma nessuno è intervenuto. "Avevano l'aria - ha detto - di quelli che dicono che cosa sta succedendo? Trump stava parlando da sei-sette minuti quando sono partiti i colpi".

Immediati, gli effetti sulla campagna elettorale. Un funzionario della campagna di Joe Biden ha annunciato che la campagna "sta mettendo in pausa tutte le comunicazioni verso l'esterno e sta lavorando per ritirare gli spot televisivi il più velocemente possibile". Lo riporta la Cnn, mentre il tycoon ha già raccolto il cordoglio bipartisan. E lo stesso tycoon poco dopo ha parlato rassicurando tutti: "E' incredibile che un atto del genere possa avvenire nel nostro Paese", ha detto Trump. "Sono stato colpito da un proiettile che ha perforato la parte superiore del mio orecchio destro", ha spiegato. "Ho capito subito che qualcosa non andava perchè ho udito un sibilo, degli spari e ho subito sentito il proiettile squarciare la pelle", ha aggiunto. Joe Biden ha condannato l'attentato dicendo che "non c'è posto per questo tipo di violenza in America: noi dobbiamo unirci come nazione per condannarla. Tutti devono condannare". "Sono grato - ha aggiunto Biden - di sentire che è salvo e sta bene. Prego per lui e la sua famiglia e per tutti coloro che erano al comizio, mentre attendiamo ulteriori informazioni. Jill e io siamo grati ai Servizi segreti per averlo messo al sicuro".

La direttrice dei servizi segreti statunitensi, Kimberly Cheatle, comparirà il 22 luglio davanti alla Commissione parlamentare per la supervisione e la responsabilità per testimoniare sull'attacco all'ex presidente Trump. La convocazione è stata firmata da James Cormer, direttore dell'organismo di vigilanza, che ha pubblicato la lettera sul suo account X. Cormer non manca di sottolineare "l'enorme coraggio" degli agenti dei servizi segreti presenti all'evento, che hanno protetto Trump, neutralizzato l'assalitore e impedito ulteriori danni tra la grande folla presente (solo due morti finora).

Tuttavia, sono emerse numerose voci che mettono in dubbio l'efficacia dei servizi segreti nel non riuscire a impedire che un cecchino si posizionasse armato, senza essere notato dai numerosi agenti presenti, in cima a un tetto che si trovava a 150 metri dal podio dove il presidente stava parlando.