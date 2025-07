Ucraina, attacco con droni russi nella notte: un morto a Kiev

La Cina è "profondamente insoddisfatta" e "si oppone fermamente a questa decisione". E' quanto si legge in una nota del Ministero del Commercio cinese in merito al recente pacchetto di sanzioni imposto alla Russia dall'Unione Europea, che "ignorando le ripetute dichiarazioni e obiezioni della Cina ha proceduto arbitrariamente inserendo alcune imprese cinesi nell'elenco delle sanzioni e imponendole a due istituti finanziari cinesi sulla base di accuse infondate - sottolinea un portavoce del Ministero - La mossa dell'Ue è in contrasto con lo spirito di consenso raggiunto dai leader cinesi e da quelli dell'Unione europea e ha un grave impatto negativo sulle relazioni economiche e commerciali e sula cooperazione finanziaria tra Cina e Ue".