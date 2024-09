Pioggia di droni ucraini contro la Russia: in fiamme un deposito di munizioni

Ascolta ora 00:00 00:00

Dopo l'attacco sulla regione di Mosca, l'Ucraina torna a colpire la Federazione russa con sciami di droni. Le truppe di Kiev hanno lanciato un assalto su vasta scala contro la città di Toropets, nella regione di Tver e a circa 470 km a nord del confine con l'Ucraina. L’attacco, avvenuto nella mattinata di mercoledì 18 settembre, ha causato un incendio che ha costretto le autorità locali a ordinare un'evacuazione parziale delle aree colpite. A confermarlo, il governo locale.

Secondo quanto riportato dal Kyiv Post e dai canali Telegram ufficiali, le fiamme sono divampate dopo che i sistemi di difesa aerea hanno intercettato e abbattuto diversi velivoli senza pilota diretti verso un deposito di munizioni. Il governatore della regione di Tver, Igor Rudenya, ha confermato che gli Uav hanno colpito un magazzino appartenente alla 107ª Arsenal Grau, nota come unità 541690, che contiene una vasta quantità di munizioni, tra cui razzi da 122 mm per sistemi BM-21 "Grad" e proiettili d'artiglieria da 82 mm.

Colpito un deposito di munizioni

Secondo il canale Telegram Militarnyi, il sito di munizioni finito nel mirino dei droni ucraini ha un'importanza non da poco ed era già stata bersagliata da precedenti attacchi, a maggio e giugno 2024. Le immagini satellitari della Nasa, afferma il Kyiv Post, hanno rivelato la gravità dell'incidente. Le autorità regionali hanno dichiarato su Telegram che " gli sforzi per domare l'incendio sono in corso nel luogo in cui sono caduti i detriti dei droni, mentre le forze di difesa aerea continuano a contrastare l'esteso attacco con droni sulla città ". In seguito all'attacco, l'amministrazione del distretto municipale di Toropets ha organizzato l'evacuazione dei residenti nelle zone interessate, trasportandoli in autobus verso la città di Zapadnaya Dvina. Oltre al personale civile, anche i militari dell'unità 54169, situata nei pressi dell’arsenale, sono stati portati al sicuro.

Evacuazioni in corso

L'attacco ha avuto un forte impatto e sui social media sono circolati diversi video che immortalano le esplosioni e le fiamme provocate dal vasto incendio. Sebbene il ministero della Difesa russo abbia riferito di aver distrutto 54 droni ucraini, non ha specificato se tra questi vi fossero quelli che hanno colpito la regione di Tver. L'arsenale della 107ª Grau è stato identificato come un sito militare significativo sin dal 2015, secondo quanto riportato da Military Review. La situazione, sebbene critica, è ora " sotto controllo" , secondo le autorità regionali, che hanno comunque proseguito con le operazioni di evacuazione per garantire la sicurezza della popolazione.

Difese aeree ucraine in azione contro droni russi diretti verso Kiev

Durante la notte, le difese aeree ucraine sono state impegnate a respingere droni russi in avvicinamento nei pressi della capitale Kiev. A riferirlo è stato il capo dell'amministrazione militare della città, Serhiy Popko.

Nel frattempo, sono state segnalate esplosioni anche nella città nord-orientale di, situata vicino al confine con la Federazione. Al momento, non è chiaro se ci siano vittime a seguito di questi eventi.