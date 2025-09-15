Ufficiali Usa alle esercitazioni di Putin: cosa c'è dietro la missione in Bielorussia

Il riavvicinamento tra Washington e Mosca passa da Minsk. Stando a quanto riportato dall'agenzia di stampa Reuters, ufficiali militari statunitensi avrebbero assistito ieri alle esercitazioni di guerra congiunte tra Russia e Bielorussia, denominate Zapad-2025. Nel corso delle esercitazioni, avviate venerdì ad appena due giorni dall'abbattimento di droni russi in Polonia, il ministro della Difesa bielorusso Viktor Khrenin avrebbe detto agli americani che potevano osservare " qualunque cosa fosse di loro interesse ".

La presenza degli ufficiali statunitensi è stata presentata come una sorpresa dal ministero della Difesa di Minsk: "chi avrebbe immaginato come sarebbe cominciata un'altra mattinata di esercitazioni?", si legge nella nota pubblicata dalle autorità bielorusse. Il ministero ha diffuso un video che mostra i militari in questione che ringraziano Khrenin e gli stringono la mano. A quel punto il ministro interviene in maniera inaspettata: " vi mostreremo tutto ciò che vi interessa. Tutto ciò che desiderate. Potete andare lì, vedere e parlare con la gente ". Oltre agli americani, i quali hanno rifiutato di parlare con i giornalisti, Reuters riferisce della presenza di rappresentanti di altri 23 Paesi, tra cui la Turchia e l'Ungheria, due Stati membri della Nato.

La presenza degli ufficiali americani alle esercitazioni Zapad-2025, scrive l'agenzia di stampa britannica, è solo l'ultimo segnale del rafforzamento dei legami tra gli Stati Uniti e la Bielorussia, retta dall'alleato di Putin, Alexander Lukashenko. La scorsa settimana John Coale, inviato del presidente Usa Donald Trump, si è recato a Minsk per colloqui con Lukashenko che hanno portato alla liberazione di 52 prigionieri, tra cui giornalisti e oppositori politici. Il rappresentante del tycoon ha concesso in cambio un alleggerimento delle sanzioni in vigore contro la compagnia aerea nazionale bielorussa Belavia.

In occasione della sua visita Coale ha reso noto che Trump intende riaprire l'ambasciata americana in Bielorussia, normalizzare i rapporti e rilanciare le relazioni commerciali tra i due Paesi. L'inviato di The Donald ha inoltre consegnato a Lukashenko una lettera da parte del presidente Usa e della first lady e dei gemelli con l'immagine della Casa Bianca. A giugno, a seguito di un'altra visita di un alto funzionario statunitense, la Bielorussia ha liberato Sergey Tikhanovsky, marito della leader dell'opposizione Tikhanovskaya.

Il riavvicinamento di Washington all'"ultimo dittatore d'Europa" solleva diverse perplessità in Occidente.

Infatti, in una fase in cui gli attacchi di Mosca contro Kiev si intensificano mentre prosegue lo scongelamento dei rapporti tra la Casa Bianca e il Cremlino, Reuters ricorda che nel 2022 proprio attraverso la Bielorussia passarono decine di migliaia di soldati russi diretti verso l'Ucraina.