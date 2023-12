Usa, autorizzata indagine per impeachment contro Biden

Articolo in aggiornamento

Il Congresso degli Stati Uniti ha approvato l'apertura formale di un'inchiesta per impeachment nei confronti di Joe Biden. La ragione sono gli affari del figlio del Presidente compiuti all'estero, una motivazione che però è ritenuta completamente infondata dai democratici. Gli analisti americani considerano questa mossa puramente burocratica, senza possibilità di riuscita effettiva. Tuttavia, in vista delle elezioni che si terranno nel 2024, per Biden sarebbe un grattacapo in più che potrebbe complicare la sua corsa per la Casa Bianca. Il Congresso ha autorizzato l'avvio delle indagini, che non saranno particolarmente lunghe e porteranno a un risultato in un breve periodo.