Taylor Swift in campo per Kamala Harris: l'endorsement (col gatto)

"Voterò per Kamala Harris e Tim Walz alle elezioni presidenziali. Voterò per Harris perché si batte per i diritti e le cause che credo abbiano bisogno di un guerriero che li difenda. Ritengo che sia una leader ferma e dotata e credo che possiamo ottenere molto di più in questo Paese se siamo guidati dalla calma e non dal caos" . La pop star americana Taylor Swift ha annunciato sul social media Instagram il proprio endorsement per i democratici. Lo ha fatto in maniera "graffiante" e allusiva esponendosi in maniera convinta. Nel post pubblicato poche ore fa, una delle artiste musicali di maggior successo nell'era digitale, con vendite stimate in circa 200 milioni di copie a livello globale tra albun e singoli, è entrata a gamba tesa nelle elezioni presidenziali degli Stati Uniti a favore della Harris.

La "gattara senza figli"

Taylor Swift provocatoriamente ha firmato il suo scritto "gattara senza figli" , pubblicando una foto con in braccio il suo gatto. Una firma al veleno che richiama a quel "gattara infelice senza figli" con cui il candidato repubblicano alla vice presidenza, J. D. Vance, aveva apostrofato la vice presidente. "Come molti di voi, ho seguito il dibattito di stasera. Se non l'avete ancora fatto, è un ottimo momento per documentarsi sui temi in discussione e sulle posizioni assunte dai candidati Trump e Harris sugli argomenti che vi interessano di più. Come elettore, cerco di guardare e leggere tutto ciò che posso sulle politiche e sui piani proposti per questo Paese" , ha scritto la popstar da 283 milioni di follower solo su Instagram. Che poi ha continuato: "Di recente sono stata informata che sul suo sito è stata pubblicata una foto mia che appoggiava falsamente la corsa presidenziale di Donald Trump. La cosa mi ha fatto sorgere dei timori riguardo all'Intelligenza artificiale e ai pericoli della diffusione di informazioni errate" .

La trasparenza

La cantautrice ha evidenziato: "Sono arrivata alla conclusione che devo essere molto trasparente sui miei reali piani per queste elezioni e il modo più semplice per combattere la disinformazione è la verità" . Nel post, Taylor Swift è entrata anche nel merito delle proposte elettorali della Harris e del suo staff. "Sono stata molto rincuorata e colpita dalla scelta del suo compagno di corsa Tim Walz - ha spiegato - che da decenni si batte per i diritti delle persone LGBTQ+, per la fecondazione assistita e per il diritto delle donne a decidere del proprio corpo" . Infine ha concluso: "Io ho fatto le mie ricerche e io ho fatto la mia scelta a favore di Harris. Fate le vostre ricerche e la vostra scelta.

Vorrei anche dire, soprattutto a chi vota per la prima volta, che, ricordate, per votare dovete essere registrati! Trovo anche che sia molto più facile con il voto anticipato. Con amore e speranza, Taylor Swift, gattara senza figli".