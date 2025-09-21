Usa, Trump vuole tagliare gli aiuti militari ai Baltici confinanti con la Russia: cosa può cambiare

Il Pentagono ha messo in guardia i diplomatici europei sul fatto che gli Stati Uniti hanno intenzione di tagliare parte dell'assistenza di sicurezza a Lettonia, Lituania ed Estonia, i Paesi Baltici confinanti con la Russia. Lo riporta Reuters citando alcune fonti, secondo le quali il Pentagono avrebbe detto all'Europa che deve essere meno dipendente dagli Stati Uniti e che sotto la presidenza Trump gli Stati Uniti avrebbero spostato la loro attenzione ad altre priorità.

Secondo quanto riporta The Atlantic, gli Stati Uniti stanno lentamente sospendendo alcune vendite di armi all'Europa nell'ambito dell'agenda dell'America Fist, con il Pentagono che preferisce rafforzare le sue scorte. Il magazine cita il caso della Danimarca che era vicina all'acquisto di armi americane quando il Pentagono è apparso perdere interesse. In una telefonata all'inizio del mese, il funzionario politico più alto in grado del Pentagono, Elbridge Colby, aveva spiegato di non credere nel valore della vendita di alcune armi e che non gli piaceva l'idea di vendere patriots alla Danimarca perché gli Stati Uniti ne erano carenti.

Ma il taglio alle vendite non ha riguardato solo la Danimarca: il Pentagono avrebbe infatti identificato delle armi di cui gli Stati Uniti sono carenti

e sta bloccando le nuove richieste provenienti dall'Europa per questo tipo di armi. Non è chiaro, riporta The Atlantic, quante e quali tipi di armi siano state identificate e quanto a lungo durerà la pausa delle vendite.