Venezuela, Cina: "Atto di bullismo". Trump a Caracas: "Tagliate i legami con Cina, Russia, Iran e Cuba"

Il Venezuela è "uno Stato sovrano con piena e permanente sovranità sulle sue risorse naturali e sulle sue attività economiche" e le richieste Usa "violano il diritto internazionale, ledono la sovranità e minano i diritti del popolo venezuelano". E' il commento della portavoce del portavoce del ministero degli Esteri cinese Mao Ning, sulle affermazioni del presidente americano Donald Trump secondo cui gli Stati Uniti otterranno 50 milioni di barili di petrolio, in precedenza sanzionato, che saranno venduti da Washington, in parte probabilmente alla Cina. Pechino ha finora comprato il 90% circa del greggio annuale prodotto da Caracas. La cooperazione "tra Cina e Venezuela è condotta tra due Stati sovrani ed è protetta dal diritto internazionale e dalle leggi pertinenti", ha aggiunto Mao nel briefing quotidiano, rilevando che "i diritti e gli interessi legittimi" di Pechino nel Paese caraibico "devono essere salvaguardati". Inoltre, "l'uso sfacciato della forza da parte degli Stati Uniti contro il Venezuela e la richiesta al Paese di disporre delle sue risorse petrolifere in base al principio "America First" costituiscono un tipico atto di prepotenza, violano gravemente il diritto internazionale, ledono seriamente la sovranità del Venezuela e del suo popolo", ha rincarato la portavoce, in merito ai resoconti dei media secondo cui l'amministrazione Trump avrebbe intimato alla presidente ad interim Delcy Rodríguez di interrompere i legami economici con Cina, Russia, Iran e Cuba e di cooperare esclusivamente con gli Usa nella produzione di petrolio. Pechino, pertanto, "condanna con fermezza tali azioni", ribadendo che "i diritti e gli interessi legittimi della Cina e di altri Paesi in Venezuela devono essere tutelati".