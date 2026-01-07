Venezuela, Cina: "Atto di bullismo". Trump a Caracas: "Tagliate i legami con Cina, Russia, Iran e Cuba"

"Il Venezuela è uno Stato sovrano che possiede la piena e permanente sovranità sulle proprie risorse naturali e su tutte le attività economiche all'interno del proprio territorio". L'ha affermato una portavoce del ministero degli Esteri cinese, Mao Ning, aggiungendo che i diritti e gli interessi legittimi degli altri Paesi in Venezuela, compresi quelli della Cina, devono essere protetti. Lo riporta il China Daily.Le parole giungono dopo che l'emittente Abc News, citando fonti dell'amministrazione Trump, ha riportato che Washington avrebbe chiesto alla presidente ad interim del Venezuela, Delcy Rodriguez, di tagliare i legami economici con Cina, Russia, Iran e Cuba, aggiungendo che Caracas deve accettare di collaborare esclusivamente con gli Stati Uniti per la produzione di petrolio.
Trump chiede a Caracas di tagliare i legami con Cina, Russia, Iran e Cuba
L'amministrazione Trump ha comunicato alla presidente ad interim del Venezuela, Delcy Rodriguez, che il suo governo deve soddisfare le richieste della Casa Bianca prima di poter estrarre altro petrolio: in primo luogo, Caracas deve espellere Cina, Russia, Iran e Cuba e interrompere i legami economici con questi Paesi. Inoltre, il Venezuela deve accettare di collaborare esclusivamente con gli Stati Uniti per la produzione di petrolio e favorire Washington nella vendita di greggio. Lo scrive Abc News citando tre fonti a conoscenza del piano dell'amministrazione Usa. Secondo una fonte, il segretario di Stato Marco Rubio ha dichiarato ai legislatori americani, in un briefing privato lunedì, di credere che gli Stati Uniti possano forzare la mano al Venezuela perché le sue petroliere sono piene. Rubio ha anche detto che gli Usa stimano che Caracas abbia solo un paio di settimane prima di diventare finanziariamente insolvente senza la vendita delle sue riserve petrolifere.
Cina agli Usa: "Dividere sfere di influenza non porterà pace"
Dividere sfere di influenza e alimentare lo scontro geopolitico non renderà in alcun modo un Paese più sicuro e tanto meno porterà la pace nel mondo. Lo ha detto una portavoce del ministero degli Esteri cinese, Mao Ning, ha risposto durante un briefing quotidiano alla richiesta di commentare la recente dichiarazione del dipartimento di Stato Usa che "questo è il nostro emisfero e il presidente Trump non permetterà che la nostra sicurezza venga minacciata". Lo riporta il China Daily. "La sicurezza comune e la sicurezza cooperativa sono sicurezza sostenibile", ha dichiarato la portavoce
Cina: "Il Venezuela ha sovranità sulle sue risorse naturali"
Il Venezuela è "uno Stato sovrano con piena e permanente sovranità sulle sue risorse naturali e sulle sue attività economiche" e le richieste Usa "violano il diritto internazionale, ledono la sovranità e minano i diritti del popolo venezuelano". E' il commento della portavoce del portavoce del ministero degli Esteri cinese Mao Ning, sulle affermazioni del presidente americano Donald Trump secondo cui gli Stati Uniti otterranno 50 milioni di barili di petrolio, in precedenza sanzionato, che saranno venduti da Washington, in parte probabilmente alla Cina. Pechino ha finora comprato il 90% circa del greggio annuale prodotto da Caracas. La cooperazione "tra Cina e Venezuela è condotta tra due Stati sovrani ed è protetta dal diritto internazionale e dalle leggi pertinenti", ha aggiunto Mao nel briefing quotidiano, rilevando che "i diritti e gli interessi legittimi" di Pechino nel Paese caraibico "devono essere salvaguardati". Inoltre, "l'uso sfacciato della forza da parte degli Stati Uniti contro il Venezuela e la richiesta al Paese di disporre delle sue risorse petrolifere in base al principio "America First" costituiscono un tipico atto di prepotenza, violano gravemente il diritto internazionale, ledono seriamente la sovranità del Venezuela e del suo popolo", ha rincarato la portavoce, in merito ai resoconti dei media secondo cui l'amministrazione Trump avrebbe intimato alla presidente ad interim Delcy Rodríguez di interrompere i legami economici con Cina, Russia, Iran e Cuba e di cooperare esclusivamente con gli Usa nella produzione di petrolio. Pechino, pertanto, "condanna con fermezza tali azioni", ribadendo che "i diritti e gli interessi legittimi della Cina e di altri Paesi in Venezuela devono essere tutelati".