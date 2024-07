Elezioni in Francia, attesa per le decisioni di Macron: "Aspetterà la nuova Assemblea"

Ascolta ora 00:00 00:00

Il presidente Emmanuel Macron, a fronte del risultato delle elezioni, che premiano il Nuovo Fronte Popolare, è chiamato a prendere una decisione nel più breve tempo possibile per il bene del Paese. Tuttavia, fanno sapere fonti del suo ufficio, il presidente " aspetterà che la nuova Assemblea nazionale si organizzi " per prendere decisioni su un nuovo governo. Inoltre, fonti dell'Eliseo hanno dichiarato a Bfmtv che " il presidente della Repubblica sta prendendo atto dei risultati delle elezioni legislative man mano che arrivano, circoscrizione per circoscrizione " e " secondo la tradizione repubblicana aspetterà che la nuova Assemblea nazionale sia strutturata prima di prendere le decisioninecessarie ".

Macron se ne vada o nomini un premier tra le nostre fila

Intanto,ha già posto un aut-aut al presidente della Repubblica: "".

Articolo in aggiornamento