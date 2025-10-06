Caos in Francia, Lecornu si dimette dopo aver presentato i suoi ministri: "Non ci sono le condizioni per governare"

Dopo pochi giri di lancette, il premier francese Sebastien Lecornu ha rassegnato le dimissioni al presidente francese Emmanuel Macron, che le ha accettate, ad appena 24 ore dalla nomina dei ministri. Nominato il 9 settembre, Lecornu era stato oggetto di critiche da parte dell'opposizione e della destra dopo aver svelato domenica sera parte della composizione del suo governo. Martedì avrebbe dovuto pronunciare la sua dichiarazione di politica generale all'Assemblea e per ora non sono note le ragioni per le quali ha deciso di lasciare l'incarico prima ancora che il suo governo fosse operativo.

" Non c'erano le condizioni per restare primo ministro ", ha detto Lecornu in una dichiarazione da Palazzo Matignon, sede del governo. Il compito è " difficile, forse ancora di più in questo momento ", ha spiegato l'ormai ex premier francese.

Lecornu è stato il settimo premier della gestione Macron in 8 anni. L'ex premier francese, François Bayrou, in seguito alle dimissioni del suo successore a Matignon, Sébastien Lecornu, chiede " riserbo " dinanzi ad una situazione ritenuta " pesante e preoccupante ". Il leader del partito della sinsitra radicale, Jean-Luc Mélenchon, in un messaggio social ha annunciato che " dopo le dimissioni di Sébastien Lecornu, chiediamo l'esame immediato depositata da 104 deputati per la destituzione di Emmanuel Macron ".

Siamo alla fine del cammino. Domani non sarà meglio (..) Siamo in fondo alla barzelletta, la farsa è durata abbastanza

".

La responsabile del Rassemblement Nationalinvoca lo sciglimento dell'Assemblea Nazionale ed elezioni anticipate: "

Articolo in aggiornamento