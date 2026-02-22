Francia pronta al passo indietro. Così Francesca Albanese spacca l'Onu

Il caso di Francesca Albanese continua a far discutere e ora spacca la politica francese. Il ministro degli Esteri francese nei giorni scorsi ha chiesto le dimissioni della relatrice speciale dell’Onu a seguito di un video emerso dall’incontro di Albanese a Doha. Un video che, però, lei sostiene sia stato manipolato e strumentalizzato. Il ministro ha replicato che la costruzione della frase della stessa è stata ambigua e che, comunque, ci sono stati diversi casi in cui la relatrice ha utilizzato espressioni poco consone che lo autorizzavano a muovere una critica nei confronti di Albanese, che avrebbe effettuato violazioni di etica professionale e di un codice di condotta.

La Francia aveva perfino annunciato che avrebbe formalizzato la richiesta di dimissioni nella giornata di domani, 23 febbraio nel corso di una proposta di risoluzione all’interno del Consiglio dei Diritti Umani a Ginevra. Ma domani, quella formalizzazione, non ci sarà perché nel calendario ufficiale non c’è traccia della risoluzione che la Francia aveva annunciato. Una richiesta che non è stata comunque annullata, pare, ma solamente rinviata e che dovrebbe essere formalizzata entro fine marzo quando l’attuale sessione arriverà a chiusura. Tuttavia, come spiega il Corriere della sera , la mozione francese avrebbe ben poche possibilità di passare a fronte della composizione del board che vede 13 Paesi africani, 13 per l’area Asia Pacifico, 8 per l’America Latina e Caraibi, 7 per l’Europa Occidentale e 7 per l’Europa Orientale.

Lo schieramento politico dei governi sul caso della Palestina incide inevitabilmente sulla votazione su Albanese e nell’Europa occidentale la Francia avrebbe contro anche il voto della Spagna, che con i socialisti di Pedro Sanchez non darebbe il suo voto.

La Francia rischia una sconfitta politica che non causerebbe solamente una figuraccia internazionale ma anche un rafforzamento della figura di Albanese. Per questo motivo, a fronte di una partenza a passo di carica della Francia, il Paese di Macron potrebbe arretrare e non presentare mai la sua risoluzione.