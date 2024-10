Il giallo del labiale tra Biden e Obama

Fermo immagine video C-Span

Nulla può sfuggire alla Cia ma c’è chi fa meglio. E’ il caso di Jeremy Freeman, lettore labiale forense con residenza a Londra ma convocato dalla direzione del New York Post. Freeman, sordo dalla nascita, ha svolto il ruolo di consulente e testimone esperto per le parti in causa e la sua qualifica è certificata dall’University College di Londra. Freeman ha dovuto leggere e tradurre, appunto leggendo il labiale, il dialogo tra Joe Biden e Obama Barack presenti alla cerimonia funebre in onore di Ethel Kennedy, vedova di Robert, spentasi a Boston lo scorso 10 ottobre.



Il presidente Biden, in un momento di euforica autostima tra Rambo e Schwarzenegger, rivolgendosi a Obama, ha detto: “Lei non è forte come me”, qui l’ex capo della Casa Bianca, scuotendo appena la testa, ha annuito confermando: "Lo so, è la verità” e ha aggiunto: “abbiamo tempo..”, “sì, abbiamo il tempo” ha replicato Big Joe e Obama ha concluso: “dovremo stare insieme in questo tempo”.



Chi è mai la donna meno forte di Joe Biden? Forse sua moglie Jill? O addirittura Michelle, consorte di Obama? Elementare, trattasi di Kamala Harris, anche se il suo nome non viene mai pronunciato dai due presidenti.

Un paio di ex consiglieri di Biden hanno protestato sulla lettura labiale chiedendo una nuova perizia affidata ad un altro esperto, Freeman è uno di destra, fa il gioco di Trump. Saprà reagire lady a questo imprevedibile fuoco amico di tono maschilista? Resta tuttavia il grande interrogativo: ma quanto è forte Joe Biden?