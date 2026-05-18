Israele ferma la Flotilla al largo di Cipro: l’Idf prende il controllo delle barche dirette a Gaza

La Flotilla è stata avvicinata dalle Idf: da ieri sera gli attivisti informavano i loro seguaci di notare barche sospette attorno a loro questa mattina, alla luce del sole, è iniziata l’operazione di Israele per impedire alle barche di raggiungere Gaza. Le barche in queste ore si trovano al largo di Cipro, in acque internazionali. Il Times of Israel, citando una comunicazione in cui il ministero degli Esteri israeliano, afferma che “Israele esorta tutti i partecipanti a questa provocazione a cambiare rotta e a tornare indietro immediatamente”. Il ministero degli Esteri israeliano dai social ha ribadito che “Israele non permetterà alcuna violazione del legittimo blocco navale su Gaza”, definendo la Flotilla “ancora una volta, una provocazione fine a se stessa: un’altra cosiddetta 'flottiglia di aiuti umanitari' priva di qualsiasi aiuto umanitario”. Questa volta, ha concluso il ministro, “due violenti gruppi turchi - Mavi Marmara e IHH, quest’ultimo designato come organizzazione terroristica - prendono parte alla provocazione”.

Subito dopo il messaggio del ministro, l’Idf ha iniziato a prendere il controllo delle imbarcazioni. La conferma l’ha data anche la portavoce dell'iniziativa in Italia, Maria Elena Delia, secondo la quale l'operazione avviene “illegalmente” e “in acque internazionali”. L'agenzia di stampa turca Anadolu riporta che “le forze israeliane hanno iniziato ad attaccare le imbarcazioni della Global Sumud Flotilla in acque internazionali”. Secondo i dati di tracciamento la Global Sumud Flotilla, che è composta da una cinquantina di imbarcazioni dirette verso la Striscia di Gaza, si trova attualmente a ovest di Cipro, dopo essere partita dalla Turchia giovedì. “Anche oggi stiamo seguendo minuto per minuto l'evoluzione di tutte le vicende della Flottiglia attraverso l'Unità di crisi del ministero degli Esteri e le nostre ambasciate in Israele, Turchia e Cipro”, ha dichiarato il ministro degli esteri, Antonio Tajani.

“Due navi da guerra sono state avvistate nei pressi delle imbarcazioni nel Mediterraneo. Abbiamo perso i contatti con una delle nostre imbarcazioni, che è stata molestata dall'esercito israeliano”, dicono dalla Flotilla. In un videomessaggio, un attivista dichiara: “Ci sono almeno tre navi da guerra: due alla nostra sinistra, una alla nostra destra. Continuiamo a evadere l'intercetto insieme ad altre decine di barche e facciamo rotta verso Gaza”. “Chiediamo che il governo italiano si attivi immediatamente per garantire l'incolumita' degli equipaggi e che di fronte a questa ennesima dimostrazione di arroganza e di illegalità vengano prese iniziative concrete per sanzionare e isolare il governo fascista di Nethanyau”, hanno dichiarato Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni. “Israele sta intercettando la Global Sumud Flotilla, 57 imbarcazioni che portano aiuti umanitari, in piene acque internazionali e alla luce del giorno. Sanno che resteranno impuniti. I governi europei intervengano ed evitino questo scempio che lede il libero diritto di navigazione”, ha dichiarato Arturo Scotto, capogruppo Pd in commissione Lavoro alla Camera. Il giornalista americano Alex Colston ha rivelato che “abbiamo appena effettuato un appello a bordo dell'intera flottiglia: circa 30 imbarcazioni stanno ancora proseguendo e sono in grado di comunicare, mentre almeno due barche sono state confermate come abbordate e intercettate”. I capigruppo M5S delle Commissioni Esteri di Senato e Camera, Alessandra Maiorino e Francesco Silvestri, in una nota hanno dichiarato: “Bloccando con la forza al largo di Cipro la nuova missione della Global Sumud Flotilla, il governo di Israele ha compiuto l'ennesimo atto illegale di pirateria in acque internazionali, violando la libertà di navigazione di chi in maniera del tutto pacifica intende solo denunciare l'illegalità del blocco umanitario israeliano che ancora affama e uccide bambini, donne, anziani e uomini innocenti a Gaza”. Su una delle barche viaggia il senatore del M5s Dario Carotenuto, unico parlamentare italiano a far parte della missione.

“Abbiamo visto navi da guerra e piccole imbarcazioni veloci israeliane e subito dopo abbiamo perso la connessione internet a Starlink. Noi stiamo cercando di. Abbiamo saputo che due imbarcazioni sono state intercettate”, ha dichiarato l’onorevole in un videomessaggio.