Di Maio in peggio

Ascolta ora 00:00 00:00

La notizia che Luigi Di Maio sia stato riconfermato inviato dell'Unione europea per il Golfo Persico ci ha ricordato una cosa e ce ne ha fatto scoprire un'altra. Che esiste ancora Di Maio; e che ha anche un lavoro.

Ma la bella notizia non finisce qui. Kaja Kallas, Alto rappresentante per gli Affari esteri dell'Ue, ha detto che «l'eccellente prestazione di Di Maio è stata fondamentale per la cooperazione con i Paesi del Golfo». Affermazione che dimostra come la capacità di giudizio dei politici europei non sia migliore di quella degli italiani.

Insomma, Di Maio è stato riconfermato perché ha fatto ciò che sa fare meglio. Nulla. L'area che comprende Emirati Arabi, Arabia Saudita, Irak e Iran non è mai stata così indifferente all'Europa.

Pensando al petrolio che c'è da quelle parti, potremmo dire che abbiamo toccato il fondo del barile (è un calembour, ndr).

Comunque, c'è di buono che da quando Di Maio è stato inviato nel Golfo con la benedizione di Mario Draghi (può succedere...) non lo abbiamo più sentito nominare. Ed è il motivo per cui Giorgia Meloni non si è opposta alla nomina. Uno dei rari casi in cui c'è da gioire per la fuga delle eccellenze italiane all'estero. Dalle scatolette di tonno ai filetti di Persico.

Uomo dai valori duttili, perfetto per un incarico ad alta

retribuzione e bassa visibilità, Di Maio alla fine se lo merita. Solo chi ha combattuto così tanto l'establishment può apprezzare di farne parte.

Fra l'altro laggiù non ha nemmeno il problema di abolire la povertà. A Dubai...