"Italia più credibile della Francia". Le Monde promuove i conti della Meloni

“Per i francesi è doloroso sentirselo dire. Ma, agli occhi di gran parte degli investitori, non ci sono più dubbi: l'Italia di Giorgia Meloni è attualmente credibile quanto la Francia in materia di finanze pubbliche. Se non di più”. Questa l’apertura dell’articolo de Le Monde dedicato al confronto tra Roma e Parigi dal titolo che non lascia grandi margini di interpretazione: "La Francia minacciata di pagare di più dell'Italia per indebitarsi".

Il quotidiano transalpino si è soffermato sulla ripartenza dell’Italia, sottolineando che ha “nettamente ridotto il deficit pubblico”, mentre il Paese di Emmanuel Macron “se l’è lasciato sfuggire di mano”. L’Italia “ha ora la capacità di dare una lezione alla Francia” la sottolineatura dell’economista Philippe Crevel. Agli occhi degli investitori, evidenzia ancora Le Monde, l’Italia è ormai credibile quanto la Francia nonostante il debito più pesante, mentre sui mercati lo scarto tra i tassi è sceso quasi a zero.

“Cosa è successo?” si domanda il quotidiano: “Una prima spiegazione sta nella nuova stabilità politica in Italia, un punto chiave per gli imprenditori, che si adattano ad un regime che propende verso l'autoritarismo a patto che fornisca loro visibilità a termine". E ancora: "Sul piano economico le difficoltà nelle quali si è invischiata la Francia hanno modificato anche lo sguardo del mondo finanziario, mentre l'Italia ha riguadagnato credito […] L'ex brutto anatroccolo si trascina certo uno dei deficit più pesanti d'Europa, 138% del suo Pil, contro 114% per la Francia. E la sua crescita resta un po’ più debole (+0,4% contro +0,7& a ritmo annuale nel secondo trimestre). Ma in qualche anno, l'Italia ha avviato un risanamento di bilancio evidente, più della Francia".

Parigi non sta ancora pagando più di Roma, ma potrebbe essere solo questione di giorni o settimane. L’economista Andrew Kenningham ha evidenziato che “i costi di indebitamento del governo francese probabilmente supereranno presto quelli dell’Italia”. Un’analisi condivisa da esperti di Commerzbank e Nomura. Tra i fattori di questa inversione di tendenza anche la stabilità politica ritrovata da Roma con il governo Meloni, mentre la Francia ha cambiato sei premier in cinque anni.

"Giorgia Meloni è sulla buona strada per completare il suo mandato senza un cambio di governo, una novità dal dopoguerra, mentre il governo di minoranza di François Bayrou potrebbe essere rovesciato da un momento all'altro" la conferma di Kenningham.