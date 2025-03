La trasferta di Totti finisce in polemica: dove andrà e cosa è successo

Ascolta ora 00:00 00:00

La partecipazione di Francesco Totti, il prossimo 6 aprile, a Mosca è diventato un caso politico: l'ex attaccante giallorosso è stato invitato per partecipare al premio annuale dell'International RB Award, uno degli eventi principali legati al mondo dello sport e delle scommesse. Nelle ultime ore, però, è montata la polemica con +Europa che chiede a Totti di rinunciare al suo viaggio.

I cartelloni a Mosca

Negli ultimi giorni per la capitale moscovita possono vedersi diversi cartelloni pubblicitari che sponsorizzano l'evento con una scritta che tradotto dal russo significa " L'imperatore sta andando alla Terza Roma ". Non solo le immagini per le strade e sulle facciate di alcuni impianti sportivi ma anche un video di presentazione e soprattutto il gioco di parole su cui i russi fanno leva: se Totti è considerato calcisticamente parlando l'ultimo imperatore di Roma, da qui Mosca viene accostata come "terza Roma" secondo la dicitura usata nei secoli XV-XVII, quando la capitale russa era considerata l'erede di Costantinopoli dopo la sua caduta nel 1453. Numerose anche le perplessità social sulla partecipazione di Totti a Mosca tra poche settimane con molti suoi sostenitori che tifano per un suo ripensamento.

La richiesta di +Europa

Ma non sono tardate ad arrivare nemmeno le polemiche politiche. " Apprendiamo con sorpresa e rammarico della possibile partecipazione di Francesco Totti ad un evento di sport e scommesse sportive previsto ad aprile 2025 a Mosca ", ha dichiarato Andrea Massaroni, coordinatore romano di +Europa. " Francesco Totti rappresenta per Roma, per l'Italia e per milioni di persone nel mondo molto più di un grande campione sportivo: è simbolo di generosità, cuore e valori positivi. Per questo rivolgiamo a lui un appello sincero e affettuoso: Francesco, Roma ti ama per il tuo cuore e la tua generosità: non permettere che siano associati a chi calpesta diritti umani e democrazia. Resta dalla parte giusta della storia" .

Massaroni continua il suo appello spiegando che arriverà il tempo " anche per raccogliere l’affetto dei tuoi tifosi russi e bielorussi, ma non ora, quando il regime di Minsk reprime nel sangue ogni libertà e quello di Mosca riporta la guerra in Europa, rapisce bambini, mette in carcere o uccide gli oppositori e offende il nostro Presidente della Repubblica" .

"Totti rinunci"

Alla fine della nota, ecco la richiesta.

Chiediamo dunque a Francesco Totti un gesto importante, coerente con la sua storia personale e con la sua immagine di uomo di sport e di pace: rinunciare pubblicamente a partecipare a questo evento, scegliendo così di testimoniare con chiarezza i valori di libertà e di rispetto per i diritti umani che sono patrimonio comune della nostra città, del nostro Paese e dell'Europa intera

", conclude.