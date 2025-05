"Noo, la polizia...". E i Dem per qualche like usano una bestemmia per i loro contenuti

Ascolta ora 00:00 00:00

Rincorrere i trend social per qualche like in più non è stata una scelta vincente per i Democratici americani. TikTok è un social che in mano alle persone sbagliate può rivelarsi pericoloso perché tende a spingere i suoi utenti alla ricerca del consenso continuo. E così è accaduto che il partito di Joe Biden e Kamala Harris, per stare in scia con i trend dei giovanissimi, ha avuto la brillante idea di utilizzare un audio legato a un contenuto "brainrot" italiano del 2025, che però al suo interno contiene una bestemmia. E probabilmente chi ha deciso per l'utilizzo di quell'audio non ha nemmeno capito la bestemmia al suo interno, probabilmente perché non ne conosce nemmeno il significato.

Il video è stato dedicato a Elon Musk per prenderlo in giro, cercando di ridicolizzare il Doge. " Noooo, nooooo. La polizia, nooooo. Porco D** ", si sente dire nell'audio. Cercando di capire per quale ragione i Democrats possano aver usato questo audio, l'unica spiegazione plausibile è che, non conoscendo l'italiano e avendolo visto in tendenza su TikTok, abbiano deciso di utilizzarlo, forse convinti che si trattasse di un banalissimo audio ironico. Certo il video è rivolto agli utenti americani, che presumibilmente non hanno dimestichezza con le bestemmie in italiano. Non a caso sotto il video ci sono solo commenti di italiani che ridono della gaffe involontaria dei Democrats.

Ma cosa è il "brainrot"? Si tratta di un contenuto online che è percepito come estremamente stupido, insensato, ripetitivo, di bassa qualità o talmente assurdo da "far marcire il cervello" di chi lo consuma, da qui il nome. Nonostante questo audio contenga una bestemmia, quindi possa essere inteso come contenuto offensivo, in linea generale il "brainriot" è qualcosa che viene visto come una perdita di tempo, intellettualmente deprimente o semplicemente privo di significato.

Non è altro che l'ennesimo fenomeno che nasce sui social, che ha una durata nel tempo limitata e che così come è nato è

destinato a. Difficilmente il contenuto dei Democrats creerà polemiche ma di sicuro svela alcune dinamiche perverse nell'utilizzo dei social, che puntano solamente alla raccolta di like a ogni costo.