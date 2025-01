"È una nuova religione". Cruciani smonta le politiche green del Pd: lite in studio

Alessia Morani e Giuseppe Cruciani

Dallo stop alle follie green ai dazi all’Europa, passando per la stretta sulla politica migratoria e il rapporto con Giorgia Meloni e il governo che presiede. Il ciclone Trump si è abbattuto sugli Stati Uniti ma i suoi effetti si vedranno anche, se non soprattutto, nel Vecchio Continente. Questo, a ben vedere, è il vero terreno di scontro sul quale la politica italiana sarà costretta a combattere. Lo stesso ring che, dal giorno di insediamento di Donald Trump, vede impegnati i principali opinionisti italiani. Nell’appuntamento serale con 4 di sera, il programma condotto da Paolo Del Debbio su Rete4, il "trumpismo" di Giuseppe Cruciani si è scontrato con il ferreo europeismo di Alessia Morani da un lato e Matteo Pucciarelli dall’altro.

Due visioni a confronto. Da una parte il conduttore de La Zanzara, il quale non ha mai nascosto una certa assonanza ideologica con il 47° inquilino della Casa Bianca. Dall’altra, al contrario, la parlamentare dem e il giornalista di Repubblica, fieri sostenitori di Kamala Harris e avversari dell’esecutivo di centrodestra all’interno dei confini nazionali. Sulle politiche Green Alessia Morani attacca fin da subito. "Il Green Deal non è un inganno ma una responsabilità che le Democrazie devono prendersi nei confronti del pianeta ", esordisce l’esponente dem. Poi, a stretto giro, commenta le parole molto dure di Trump contro l’ideologia green: “A me non va che la più grande democrazia si comporti come la Cina o l’India, quello che sta facendo Trump è grave”.

Giuseppe Cruciani: "Nessuno è a favore dell'inquinamento"



La risposta non si fa attendere. Appurato che “nessuno è favore dell’inquinamento”, Cruciani passa in rassegna tutti i fallimenti delle politiche ambientaliste portate avanti dalla sinistra italiana ed europea. “Dentro questa idea del green c’è una nuova religione: se non dici che l’uomo è colpevole, se non dici che devi per forza cambiare la macchina, se non dici che diesel e benzina non vanno più bene, se non dici che bisogna cambiare la case, prendere la macchina elettrica”, spiega Cruciani. Insomma, quella che lui stesso definisce la “nuova ideologia della sinistra degli 20 anni”, ipotecata dalle scelte della Commissione e del Parlamento europeo. Trump, secondo il giornalista, ha “picconato” questa politica fallimentare “a favore” degli statunitensi. Un ragionamento che non convince la penna di Repubblica.

"Trump vuole che l'Italia sia uno dei tanti vassalli a cui imporre la propria volontà

", sottolinea Pucciarelli. Il tutto, ovviamente, dimenticandosi del possibile rapporto privilegiato con Giorgia Meloni e il suo governo.