Montatura d'oro e lenti scure, gli occhiali di Macron fanno schizzare il titolo in Borsa

Emmanuel Macron continua a indossare gli occhiali da sole per il problema (benigno) agli occhi e anche a Davos il presidente francese si è presentato con una montatura a lenti scure, stile aviatore, che ha attirato l'attenzione dei più curiosi. L'immagine del presidente dietro gli occhiali scuri ha inevitabilmente catturato la curiosità degli appassionati di stile e di brand.

Gli occhiali che Macron ha portato a Davos sono di Henry Jullien, marchio francese molto poco noto ma con una storia centenaria alle spalle, la cui sede si trova a Lons-le-Saunier, nella culla storia dell'industria francese. È un marchio di nicchia, poco noto ma comunque conosciuto e per la qualità e la precisione dei suoi lavori e la qualità dei suoi prodotti di manifattura, che si inseriscono nella fascia alta dell'ottica. Tuttavia, il marchio è stato acquistato nel 2023 dall'italiana iVision, gruppo friulano che ha investito e che ora è travolto dalla fama.

Nemmeno i più esperti sono stati in grado finora di riconoscere il modello indossato da Macron, che però da quanto visto è apparso foderato in oro e valutando il pezzo di listino dei modelli di quel tipo, confrontandolo con uno molto simile presente nel catalogo del produttore, il costo al pubblico è di 650 euro.

Ovviamente, dopo che il presidente francese ha utilizzato questo modello di occhiali per diversi giorni, compresa la vetrina di Davos, la sua fama è inevitabilmente aumentata, così come la sua appetibilità sul mercato, tanto che il titolo in borsa di iVision a Milano è stato. L'ultimo contratto si è registrato alle 10.32 del 20 gennaio a quota 1,595 con un rialzo del 5,63%.