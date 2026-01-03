Le profezie (sbagliate) di Marco Travaglio su Trump e Maduro: i video virali sui social

Le profezie quelle sbagliate. Ne sa qualcosa Marco Travaglio, direttore del Fatto quotidiano, che tempo fa, ospite di Shy a Breaking Italy, si lanciava con sicumera in un'analisi che è tornata virale in queste ore dopo il blitz del presidente Usa in Venezuela. Di cosa parliamo? Naturalmente di Trump e queste solo le parole pronunciate dal giornalista. Parole che hanno suscitato l'ilarità e l'incredulità del pubblico in sale e del conduttore.

"A noi europei conviene Trump, eh, che sia chiaro? Certo, in America farà i danni che farà e se lo meriteranno quelli che lo hanno votato. Ma noi europei un presidente isolazionista che non si impiccia in tutti i paesi del mondo e non va a raddrizzare le gambe ai cani avremo sicuramente meno guerre, se ci fosse Trump non ci sarebbe la guerra in Ucraina, questo è matematico".

Insomma, per Travaglio Trump sarebbe stato sicuramente più pacifista di un eventuale presidente democratico.

Ma i fatti si sono rivelati opposti alla profezia.

Che in un'altra occasione, a novembre 2025, proponeva ai suoi lettori un articolo netto e definitivo: "Maduro è solido e armato. Invasione-suicidio: ecco perché Trump fallirà col Venezuela".