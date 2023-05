La proposta che divide il Pd: lo scontro sul nome in Europa

Che significa essere "socialisti" nel 2023? Ingaggiare un'armocromista a 300 euro l'ora? Chissà. In una sinistra più impegnata a litigare sulle parole che sui contenuti, ora a far discutere è la denominazione del gruppo europeo di cui fanno parte anche i dem a Bruxelles: l'ipotesi che circola in queste ore è un ritorno alla denominazione Partito Socialista Europeo, abbandonando l'odierno Socialisti e Democratici. Un cambiamento che attesterebbe lo spostamento a "sinistra", almeno a parole, dell'intero gruppo: e si sa, in politica le parole sono anche sostanza. Secondo alcune indiscrezioni, tale cambio di rotta, definito tuttavia dal Nazareno "privo di fondamento", sarebbe sponsorizzato proprio dal Partito democratico di Elly Schlein. E pensare che, nel 2014, proprio per integrare il Pd nel Pse, dopo il congresso di Roma, il Pse aggiunse la dicitura "Socialisti & Democratici" al suo logo ufficiale: ma ora con Schlein i tempi sono cambiati e la sinistra riscopre l'ormai defunto "socialismo".

Cortocircuito nei dem

Nei dem c'è già chi protesta contro questo ipotetico cambio di nome. Debora Serracchiani, deputata e responsabile Giustizia del Pd, osserva che si tratterebbe di un " grave errore. Un errore doppio ". L'alternativa alle destre, afferma, " si costruisce con uno spirito inclusivo, puntando ad estendere il campo dei progressisti e riformisti non tornando dietro nella storia e nelle identità" . Sul tema la spagnola Iratxe Garcìa Perez, rispondendo ad una domanda in una conferenza stampa tenuta oggi a Cracovia, in Polonia, dove il gruppo si è riunito questa settimana, sottolinea che il gruppo dei Socialisti e Democratici nel Parlamento Europeo " non ha ancora deciso " se cambiare il nome con cui presentarsi alle prossime elezioni europee. Il gruppo sta sondando i suoi componenti per vedere se c'è o meno una "maggioranza" in favore di un cambio della denominazione, riporta l'agenzia Adnkronos. La proposta dunque esiste ed è concreta, come conferma la stessa Perez. " Non abbiamo ancora deciso di cambiare nome - dice Garcìa Perez - stiamo parlando di vedere se c'è una maggioranza che sostiene il cambio di denominazione. Lo stiamo valutando da qualche tempo: è stato proposto da vari membri, da vari gruppi".

La smentita del Pd: malumori nei dem