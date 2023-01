"Ha posizioni anti-americane". Ora Schlein rischia di spostare l'asse del Pd

Il Pd, ancora una volta, ha sostanzialmente retto alla prova del voto sull’invio di armi all’Ucraina, ma più passa il tempo e più aumentano i distinguo. Solo pochi giorni fa, Elly Schlein, candidata alla segreteria del partito, ha affermato: “ Credo che sia stato giusto sostenere la resistenza ucraina, ma penso che la guerra non si risolve con le armi - ha detto - Sono contraria alla corsa al riarmo europeo, questa è una china pericolosa ”. Una presa di posizione che mette in discussione il filo-atlantismo dei democratici. “ Il Pd era molto allineato al supporto a Zelensky, mentre adesso è passato al ‘siamo con l’Ucraina, ma vediamo…’ ”, dice il politologo Lorenzo Castellani, docente della Luiss che critica “ l’atteggiamento da temporeggiatore del Pd” e mette in guardia sulle “frange pacifiste, vicine alla linea di Conte ”.

Il rischio di uno spostamento dell’asse del partito ancora più a sinistra è sempre più concreto. “ La sinistra sta reagendo con posizioni più antiamericane e, quindi, il prossimo segretario del Pd dovrà sciogliere il nodo se essere più pacifisti oppure restare dentro l’asse pro-Nato ”, sottolinea Castellani.

Anche il politologo Alberto Castelvecchi ritiene che il Pd sia malato di correntismo: “ Dentro il Pd si trova l’anima atlantica del presidente del Copasir, Lorenzo Guerini, dei lettiani e degli ex dalemiani Minniti e Latorre. Poi c’è una componente cattolica di sinistra che segue la posizione pacifista del direttore dell’Avvenire e di Papa Francesco. E, infine, - chiosa Castelvecchi - c’è Elly Schlein che, per me, sta al Partito Democratico come Ocazio-Cortes e Bernie Sanders stanno ai democratici americani” . Una posizione, quella della Schlein, che non è maggioritaria ma che, secondo Castelvecchi, “ fa impressione, soprattutto perché è stata espressa alla vigilia del voto delle primarie ”.