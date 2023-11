"Supporto continuo all'Ucraina": visita a sorpresa del segretario alla Difesa Usa a Kiev

Il segretario alla Difesa americano Lloyd Austin si è recato questa mattina in Ucraina per assicurare il sostegno di Washington a Kiev di fronte all'invasione russa. "Sono appena arrivato a Kiev per incontrare i leader ucraini. Oggi sono qui per trasmettere un messaggio importante: gli Stati Uniti continueranno a sostenere l'Ucraina nella sua lotta per la libertà contro l'aggressione della Russia, sia ora che in futuro" , ha dichiarato Austin su X. La visita non era stata annunciata in anticipo per ragioni di sicurezza.

— Secretary of Defense Lloyd J. Austin III (@SecDef) November 20, 2023

Da quando è scoppiata la guerra in Ucraina, nel febbraio 2022, gli Stati Uniti hanno fornito decine di miliardi di dollari in aiuti e si sono ripetutamente impegnati a sostenere Kiev per tutto il tempo necessario. Questa promessa è stata minata dai crescenti malumori tra le fila dei repubblicani che controllano la Camera dei Reppresentati. Da qui, l'impegno di Austin a "rafforzare il sostegno incrollabile degli Stati Uniti alla lotta dell'Ucraina per la libertà" , ha detto il Pentagono in un comunicato sulla visita. Il funzionario ribadirà "il continuo impegno degli Stati Uniti nel fornire all'Ucraina l'assistenza in materia di sicurezza di cui ha bisogno per difendersi dall'aggressione russa" .

Il viaggio a Kiev, in treno dalla Polonia, è il secondo del capo del Pentagono da quando la Russia ha lanciato la sua invasione su vasta scala. Washington è di gran lunga il maggiore fornitore di aiuti militari a Kiev: una riduzione del supporto Usa assesterebbe un duro colpo all'Ucraina e ai suoi sforzi per liberare il sud e l'est occupati del paese. Mentre nel campo repubblicano si levano voci contro gli aiuti miliardari concessi all'Ucraina dall'amministrazione democratica di Joe Biden, Austin e il segretario di Stato Antony Blinken hanno esortato, durante un'audizione in ottobre, i legislatori a mantenere il loro sostegno a Kiev. "Senza il nostro sostegno, Putin avrà successo" , ha dichiarato il capo della difesa statunitense.

Intervenendo ieri dalla base aerea di Ramstein, in Germania, Austin aveva dichiarato che la controffensiva di Kiev "continua a fare progressi costanti" e "le coraggiose truppe ucraine stanno sfondando le linee pesantemente fortificate dell'esercito di aggressione russo" . Inoltre, aveva promesso la consegna, in tempi brevi, dei carri armati americani Abrams all'esercito ucraino.

Uno degli obiettivi della missione di Austin è ribadire, da parte degli Stati Uniti, la volontà di non abbassare la guardia sull'Ucraina in un momento in cui gran parte dei riflettori sono dirottati sul Medio Oriente. Per questo motivo, la Nato doterà Kiev di una propria forza aerea e sarà impegnata nella formazione dei piloti di caccia F-16.

Questa settimana, Austin ospiterà virtualmente dal Pentagono anche il 17° incontro del Gruppo di contatto per la difesa dell'Ucraina, con la partecipazione di quasi 50 nazioni.