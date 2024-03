"Adesso la Nato è più forte". La Svezia entra nell'Alleanza

La Svezia è ufficialmente il 32esimo Paese della NATO: l'annuncio definitivo è stato fatto tramite social dal segretario generale Jens Stoltenberg: " L'adesione della Svezia rende la Nato più forte, la Svezia più al sicuro, e l'intera Alleanza più sicura. Non vedo l'ora di issare la loro bandiera lunedì al quartier generale della NATO ". Il Paese scandinavo, prosegue il segretario, " prende il posto che le spetta al nostro tavolo ". La cerimonia ufficiale si terrà lunedì 11 a Bruxelles.

" Da parte mia e della Difesa, congratulazioni e benvenuto al 32esimo Alleato ", è il messaggio del ministro della Difesa Guido Crosetto. " L'ingresso della Svezia nella Nato in un momento così delicato per la stabilità internazionale è un passo importante nel segno della sicurezza e della libertà dei popoli ", ha detto ancora il ministro. Nel giorno dell'ingresso ufficiale della Svezia nella Nato, il primo ministro svedese Ulf Kristersson sarà ospite della Casa Bianca al discorso sullo stato dell'Unione, che Joe Biden pronuncerà questa sera al Congresso.

Con questo gesto, il presidente degli Stati Uniti ha voluto sottolineare come, anche con l'ingresso di Svezia ora e poco prima della Finlandia attraverso un processo portato avanti in tempi record, sia riuscito a rafforzare l'Alleanza Atlantica di fronte all'invasione russa dell'Ucraina. Una risposta forte e decisa alle politiche di Vladimir Putin, che rafforza i confini nord-orientali dell'Europa contro le velleità espansioniste dello zar. Con una nota, il presidente Biden ha ricordato come, " 75 anni fa, quando gli Stati Uniti e altre 11 nazioni si unirono per fondare l'Organizzazione del Trattato del Nord Atlantico, il presidente Truman disse che l'Alleanza 'avrebbe creato uno scudo contro l'aggressione e la paura dell'aggressione'. Oggi, quello scudo e la sicurezza transatlantica sono più forti che mai con l'ingresso formale della Svezia alla Nato ".