Tajani: "Andrò io a Washington per la prima riunione del Board of Peace"

"Andrò io a Washington a rappresentare l'Italia come osservatrice a questa prima riunione del Board of Peace, per essere presenti nel momento in cui si parla e si prendono le decisioni per la ricostruzione di Gaza, sul futuro della Palestina". Lo ha affermato il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, al suo arrivo a Tirana.

"L'Italia è sempre stata protagonista nell'area del Mediterraneo. Non possiamo non essere parte di una strategia che dovrà vederci ancora in prima linea", ha aggiunto. "Noi dobbiamo, continuare a fare quello che abbiamo sempre fatto per la costruzione della pace e della stabilità dell'intera area del Medioriente. Una scelta politica che rispetta la Costituzione della Repubblica", ha detto ancora.

Tajani ha anche messo in luce come alla riunione del Board prenderanno parte anche l'Unione Europea "che invierà la commissaria Suica" e il governo cipriota "che ha guida dell'Ue in questi 6 mesi".

Inoltre, il vicepremier ha affermato che, di rientro da Washington, si recherà a Stoccarda "per partecipare anche come ministro degli Esteri al congresso della Cdu, con l'ex cancelliera Merkel a dimostrazione dei solidi legami che ci sono tra Italia e Germania".