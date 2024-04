Tajani: "Nessuno pensi di cancellare Israele. Ma un'escalation è dannosa per tutti"

L’Italia è al fianco di Israele, ma continuerà a lavorare per la pace. Sia sul fronte libanese. Sia per la Striscia di Gaza. Sia nel nuovo scontro tra Tel Aviv e Teheran, dopo la pioggia di missili e droni che l’Iran ha lanciato contro lo Stato Ebraico. A disegnare la rotta che terrà il Belpaese nel mare molto agitato del Medio Oriente è Antonio Tajani, reduce da un’audizione davanti alle commissioni Esteri e Difesa di Camera e Senato e poi intervenuto negli studi di Quarta Repubblica. “Tutti sono molto preoccupati per quello che sta succedendo - ammette il ministro degli Esteri - Ma come G7 stiamo lavorando per calmare le acque ed evitare allargamento del conflitto”.

Facile a dirsi, molto più complicato da realizzarsi. Israele ha fatto sapere di voler “rispondere” alla prova di forza iraniana, nonostante Biden predichi calma e inviti Netanyahu a considerarsi vittorioso per aver abbattuto il 99% dei proiettili sganciati dagli Ayatollah. La posizione del G7 è chiara, spiega Tajani: i grandi del mondo sono al fianco degli ebrei ("Nessuno pensi di cancellarli dalla carta geografica") e condannano la spropositata reazione iraniana, ma hanno anche “mandato un messaggio ad Israele” che dovrebbe “sentirsi soddisfatto per questa vittoria militare”. Un'escalation, in fondo, “rischierebbe di far peggiorare ulteriormente la situazione” e sarebbe "dannosa pet tutti": l’obiettivo ora è impedire che “l’unica vera democrazia” del Medio Oriente venga distrutta, ma anche che una situazione decisamente intricata vada a ingarbugliarsi ancora di più. Bisogna pensare a Gaza, ovviamente, dove l’Italia sarebbe disponibile a partecipare a un'eventuale missione di una forza di interposizione Onu per il dopo-Hamas. Ma anche a quanto accade nel Mar Rosso, con gli Houthi che mettono a repentaglio la libera circolazione delle merci verso il Canale di Suez.

L’Italia potrebbe avere un ruolo per ricomporre la situazione? Forse. Intanto perché Giorgia Meloni guida al momento il G7. E poi perché da sempre il Belpaese è tra gli Stati più dialoganti con tutte le parti coinvolte. “Noi stiamo lavorando per la pace - assicura Tajani a Nicola Porro - Ferma la nostra posizione filo-atlantica, siamo in grado di dialogare con tutti. Faremo il possibile affinché si raggiunga il cessate il fuoco a Gaza e perché si fermino gli scontri militari" con l'Iran. "Avere una posizione chiara a difesa di Israele non significa non voler dialogare”.

Anche per questo l’Italia non intende ritirare le sue truppe che, nell'ambito della missione Unifil, fanno da forza di interposizione tra Israele e Hetzbollah, lì dove dal 7 ottobre vanno avanti ripetuti scambi di razzi e bombardamenti. “Il ministro iraniano - ha spiegato il vicepremier - ha assicurato che rispetteranno i nostri militari nell’area. Credo che una presenza italiana sia garanzia di pace”. Impossibile, invece, che Roma partecipi alle azioni militari aeree come fatto invece da Usa, Francia, Gran Bretagna e Giordania. Il motivo è tecnico-militare, non politico: le basi da cui sono decollati gli aerei francesi sono in Giordania, lo stesso dicasi per quelli inglesi; mentre gli americani hanno delle portaerei in zona.

L’Italia non dispone di dispiegamenti di questo tipo nell’area.