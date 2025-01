Trump, il delirio della Salis: "Gli oligopoli capitalisti generano sempre fascismo e guerra"

Ascolta ora 00:00 00:00

La sinistra italiana non ha ancora mandato giù la vittoria di Donald Trump alle presidenziali americane. La conferma la troviamo nei commenti alla cerimonia d'insediamento di ieri: dal presunto saluto romano di Elon Musk ai look degli invitati, castronerie a profusione. All'elenco dei critici si è aggiunta anche Ilaria Salis, con una filippica dal forte sapore di supercazzola: nel suo mirino finiscono ovviamente i ricchi, ma non solo.

"L'oligarchia del tech e l'estrema destra al potere. Dietro Donald Trump, Elon Musk, con il suo obbrobrioso braccio teso, ha catturato tutta l’attenzione, ma non era certo il solo" l'esordio dell'europarlamentare di alleanza Verdi-Sinistra: "Al cospetto del nuovo capo a cui inchinarsi, c’erano anche Jeff Bezos (Amazon), Mark Zuckerberg (Meta), Tim Cook (Apple), Sundar Pichai (Google) e altri CEO multimilionari del settore tecnologico. Un pugno di uomini la cui ricchezza supera quella di intere nazioni e che le persone comuni non possono nemmeno immaginare. Un pugno di uomini che domina infrastrutture essenziali e governa il flusso della nostra vita sociale digitalizzata".

Per la Salis l'alleanza più pericolosa si è ormai forgiata e viene persino celebrata in pompa magna: "L'oligarchia del tech con l’estrema destra, in un inquietante scambio di potere e legittimazione". Ma ecco la sparata par excellence: "Molte cose cambiano nel tempo, ma alcune costanti restano: gli oligopoli capitalisti generano sempre fascismo e guerra. Prendiamo atto della realtà della nostra epoca e prepariamoci a resistere e lottare. Vogliamo un programma di radicale redistribuzione della ricchezza che abolisca le stesse condizioni di esistenza di questo incubo".

Fascismo, guerra, resistenza. Pochi concetti ma molto confusi.

Ma c'è un altro dettaglio da sottolineare: dove era la Salis quando gli imprenditori da lei citati erano al fianco dei democratici? Tra una manifestazione per legittimare le occupazioni abusive e l'altra? Forse potrebbe iniziare la resistenza cancellando i suoi profili social, visto che sono tutti di proprietà Zuckerberg-Musk...