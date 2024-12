Usa, l'ex presidente Clinton ricoverato con la febbre alta

L'ex presidente Usa, Bill Clinton

L'ex presidente Bill Clinton è stato ricoverato nelle scorse ore in ospedale a causa di un persistente e importante stato febbrile. A riferirlo è il portavoce Angel Ureña, che dai social fa sapere che l'ex inquilino della Casa Bianca si trova al al Georgetown University Medical Center per " accertamenti e in osservazione dopo aver sviluppato la febbre. Rimane di buon umore e apprezza profondamente le eccellenti cure che sta ricevendo ". Parlando poi con la Cnn, Ureña ha riferito che Clinton " sta ​bene " e che spera di lasciare il reparto entro Natale, per poterlo festeggiare in famiglia.

Le persone che gli stanno attorno comunque rassicurano sulle sue condizioni, riferendo che non sono in alcun modo "urgenti" o "gravi". Clinton, oggi 78enne, è stato presidente degli Stati Uniti per due mandati, dal 1993 al 2001, e questa estate è stato particolarmente impegnato a Chicago per sostenere la campagna elettorale di Kamala Harris. Ha profuso molto impegno nel supportare l'attuale vicepresidente democratico, così come fece quando fu sua moglie Hilary a candidarsi per la Casa Bianca, sempre contro Donald Trump, con il medesimo risultato di Harris. Forse, il 42esimo presidente degli Stati Uniti detiene un record: dal 1976, anno in cui ha effettuato il suo primo intervento alla convention democratica, non ha mai mancato un appuntamento.

Negli anni, sono stati diversi i problemi di salute che l'hanno costretto a prendersi più volte una pausa. Nel 2004 ha subito un intervento di bypass quadruplo dopo aver sofferto di dolori al petto prolungati e mancanza di respiro e poi, nel 2005, è tornato in ospedale per un ulteriore intervento a causa del collasso quasi totale di un polmone. Nel 2010 tornò in sala operatoria per l'impianto di alcun stent coronarici ed è a seguito di quest'ultimo intervento che decise di seguire una dieta vegetariana. Nel 2021 ha subito un altro ricovero. Nei mesi duri delle ospedalizzazioni per Covid-19, Clinton si trovò a dover ricorrere alle cure mediche per quella che il suo staff definì un'infezione urologica che si era diffusa nel flusso sanguigno.

Venne scongiurato lo shock settico per l'ex presidente, che però trascorse alcuni giorni in terapia intensiva, seppure il portavoce smentì che stesse ricevendo cure intensive. Si trattava per lo più di una precauzione a fronte del rischio di contrarre il Covid-19 durante la permanenza in ospedale.