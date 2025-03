2025 Odissea spaziale

Ascolta ora 00:00 00:00

Un «soggiorno» che sarebbe dovuto durare una settimana ma che invece è andato avanti per nove lunghissimi mesi in cui è successo di tutto. Un disastro, in qualsiasi luogo e in qualsiasi condizione. Figurarsi in una navicella in orbita nello spazio. Adesso l'incubo per i due astronauti della missione Crew 10 sta per finire e presto Suni Williams e Butch Wilmore potranno tornare sulla terra dopo che la navetta Crew Dragon Endurance di SpaceX si è agganciata alla Stazione Spaziale Internazionale. Ancora un paio di giorni secondo le previsioni e poi l'Odissea sarà davvera finita.

Quando la missione di salvataggio è arrivata a destinazione, la scena è stata quella di una grande festa. Wilmore ha aperto il portello della stazione spaziale e ha suonato la campana della nave mentre i nuovi arrivati fluttuavano uno ad uno e venivano accolti con abbracci e strette di mano come mostrato dalla Nasa. «È stata una giornata meravigliosa. È stato bello vedere arrivare i nostri amici», ha detto Williams al Controllo Missione.

Sono quattro gli astronauti che fanno parte della missione di salvataggio. Il comandante Anne McClain e il pilota Nichole Ayers della Nasa, l'astronauta Takuya Onishi dell'agenzia spaziale giapponese Jasa e il cosmonauta Kirill Peskov dell'agenzia spaziale russa Roscosmos. Sono stati accolti con entusiasmo a bordo dall'equipaggio della Expedition 72, del quale oltre ai due naufraghi di lungo corso fanno parte anche Nick Hague e Don Petitt della Nasa, e i cosmonauti Aleksandr Gorbunov, Ivan Vagner e Alexey Ovchinin della Roscomos. Quest'ultimo è l'attuale comandante della Stazione Spaziale Internazionale, dopo il passaggio delle consegne avvenuto proprio con Suni Williams nei giorni scorsi. Per qualche giorno dunque, la Stazione Spaziale Internazionale sarà insolitamente affollata con ben 11 astronauti a bordo, a proseguire un clima di festa che sa anche di sospiro di sollievo durante il passaggio di consegne.

La missione, partita dal Kennedy Space Center in Florida, è arrivata a destinazione poco più di un giorno dopo il decollo, la Crew-10 di SpaceX è arrivata alla Stazione Spaziale Internazionale, per la gioia del patron di SPace X Elon Musk che ha celebrato il successo con un post su X, il social di proprietà. Se non ci saranno altri intoppi, entro pochi giorni, entrambi si agganceranno alla loro capsula SpaceX, rimasta lassù dallo scorso anno, per concludere una missione iniziata lo scorso giugno.

Wilmore e Williams pensavano infatti di rimanere in orbita soltanto una settimana quando sono partiti per il primo volo con astronauti della Boeing ma una lunga serie di problemi tecnici li ha costretti a rimanere dove erano. La capsula Boeing Starliner ha incontrato così tanti problemi che la NASA ha insistito per farla tornare vuota, lasciando i suoi piloti collaudatori ad aspettare per non sottoporli a rischi considerati troppo elevati. Una serie di perdite di elio e di guasti ai propulsori ha rovinato il loro viaggio, dando il via a mesi di indagini da parte della Nasa e della Boeing su come procedere al meglio. Il loro ritorno è stato ulteriormente ritardato quando la capsula nuova di zecca di SpaceX ha avuto bisogno di riparazioni approfondite delle batterie prima di far partire i loro sostituti. Per risparmiare qualche settimana, SpaceX è passata a una capsula usata, anticipando così il rientro di Wilmore e Williams.

Un incubo ora finito che ha avuto anche ripercussioni politiche visto che l'attuale presidente americano Donald Trump , ovviamente supportato da Musk, aveva promesso ritorno degli astronauti accusando l'amministrazione Biden di averli abbandonati.