"Si vota tra 240 giorni e vince il centrodestra": la profezia di Salvini sul governo

Matteo Salvini è intervenuto ad Adro, nel bresciano, per chiudere la festa della Lega. Quello del segretario del partito è stato un intervento volto soprattutto alla campagna elettorale per il rinnovo del parlamento nel 2023. Manca meno di un anno alla nuova tornata elettorale e Matteo Salvini è convinto che la coalizione di centrodestra possa uscire vincente dalle urne per formare il nuovo governo.

Il contrasto alla legge sulla cannabis

" Si vota fra 240 giorni, non cambia la legge elettorale e vince il centrodestra a guida Lega ", ha dichiarato il leader del Carroccio dal palco di Adro. Ma non saranno 240 giorni facili, come ha sottolineato Matteo Salvini: bisognerà stare sulle barricate e prestare la massima attenzione: " In questi 240 giorni però dovremo dare battaglia ". Facile intuire quali saranno i temi sui quali Matteo Salvini si prepara a "combattere", primo fra tutti la legge Fornero e poi lo ius scholae e la legalizzazione della cannabis, solo per citarne alcuni. In Parlamento " contrasteremo in ogni maniera possibile " la legge sulla legalizzazione della cannabis, ha promesso il segretario della Lega dal palco. " E chi non lo sa, a Roma vedrà chi è la Lega ", ha dichiarato tra gli applausi dei presenti.

" Per me gli spacciatori di tutte le droghe dovrebbero andare in galera, ai lavori forzati, per vent'anni. Vengano stasera a Milano al bosco di Rogoredo a vedere ragazze di 14 anni che si prostituiscono per una dose, quelli che dicono che il fumo non fa così male ", ha aggiunto Salvini. Il segretario della Lega è pronto a dar battaglia e non lo nasconde: " Da domani in avanti noi voteremo solo e soltanto quello che serve all'Italia e agli italiani, il resto lo lasciamo votare a Pd e M5S. Se questo coincide col governo bene, se no è un problema del governo, mica un problema mio ".

"La famiglia ha una mamma e un papà"

Anche sul tema gender Matteo Salvini ha ribadito le sue idee: " In un asilo in Toscana hanno proposto di uniformare il colore dei grembiuli dei bambini dell'asilo, mettendolo giallo per tutti. Il problema non sono i colori azzurri o rosa sui piccoli di 4 anni, ma i valori che si danno a questi bambini ". E sottolineando il concetto di famiglia, ha rimarcato: " La famiglia deve avere una mamma e un papà. Ognuno è libero di amare chi vuole, ma in famiglia ci devono essere dei riferimenti ". E, quindi, ha aggiunto: " La Lega è contraria all'adozione per gli omosessuali o all'utero in affitto. Lavoreremo invece per rendere più accessibili a tutti le adozioni, per renderle meno costose e più veloci ".

Allarme criminalità