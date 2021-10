Ma in 8 milioni ancora scoperti. Terza dose per gli over 60

La campagna vaccinale è in stallo: forse i no vax irriducibili sono più del previsto. I margini per convincere gli esitanti si assottigliano ogni giorno che passa. Per ora si continua con la persuasione attraverso i medici di famiglia e le Asl e la vaccinazione di prossimità ma soprattutto si attende l'effetto del ritorno al lavoro in presenza dal 15 ottobre. Ma se nel giro di un mese con l'inverno che incombe non dovesse salire la percentuale dei vaccinati, in particolare tra gli over 50, sul tavolo tornerà inevitabilmente la carta dell'obbligo vaccinale. Intanto il ministero della Salute ha dato il via libera alla terza dose per «i fragili di ogni età e per tutti gli over 60» dopo almeno sei mesi dal completamento del primo ciclo vaccinale.

All'inizio di settembre i non vaccinati senza neppure una dose erano circa 10 milioni. A distanza di oltre un mese e nonostante l'introduzione progressiva del green pass ci sono ancora 8.393.049 italiani over 12 che non hanno ricevuto alcuna dose. Cifra che corrisponde al 15,54% della popolazione vaccinabile. I dati emergono dal Report del commissario all'emergenza Francesco Paolo Figliuolo. Tra loro quasi tre milioni di ultracinquantenni.

La fascia d'età priva di copertura più affollata è quella 40-49 anni: 1.702.924, il 19,38% del totale. Più volte lodati per la loro pronta adesione alla campagna ci sono i più giovani. Tra i 20 e i 29 anni, senza la prima dose sono 914.671, ovvero il 15,21% mentre tra i 30 e i 39 anni sono senza copertura 1.379.329 persone, il 20,30%. Le note dolenti riguardano sopratutto la fascia dai 50 ai 59: una popolazione ancora attiva ma a rischio alto se si contagia. Ci sono 1.435.196 italiani di questa età che devono fare ancora la prima dose, il 14,87% dei 9.651.541 totali in questa categoria. Tra i 60 ed i 69 senza prima dose sono 839.670, 11,12%; tra i settantenni 483.149,8,03%; tra gli over 80 229.844, il 5,04%.

Infine tra i 4.627.514 di adolescenti tra i 12 e i 19 anni sono senza copertura 1.408.268, il 30,43% del totale.

Ma quali sono le regioni più indietro? Nella fascia d'età 60/69 è scoperto nella media nazionale l'11,12%. La Lombardia nella media ha fatto meglio perché i non vaccinati sono il 10,92% dei suoi residenti. Ma in numeri assoluti è il gruppo più numeroso: 135. 513 scoperti. Male la Sicilia con il 16,82 di non vaccinati pari a 106.117 persone. Nella fascia che più desta preoccupazione ovvero tra i 50 ed i 59 anni la media di scoperti in Italia è del 14,87. Di nuovo la Lombardia con 13,31 è nella media ma in numeri assoluti ha 223.243 scoperti. Segue la Sicilia con 152.347 persone che non hanno ricevuto neppure la prima dose pari al 20,16%, la percentuale più alta rispetto alla popolazione residente. Nella fascia più affollata quella 40/49 dove i non vaccinati sono il 19,38 % del totale la maglia nera spetta ancora una volta alla Sicilia con il 25,54 % dei non vaccinati pari a 138.938 persone. Certo sono tanti gli scoperti anche in Campania: 144.319 pari al 21.11%.

Tra i più giovani, 12/19, dove i non vaccinati sono il 30,43% in numeri assoluti è in testa la Lombardia con 195.430 scoperti, seguita dalla Campania con 166.724 senza neppure una dose e poi la Sicilia con 153.559.

Ma la diffidenza nei confronti della profilassi non coinvolge soltanto il Covid. Il ministero della Salute ha pubblicato dati che confermano come nel 2020 siano calate le coperture vaccinali per l'infanzia e l'adolescenza. Si tratta, scrive il ministero di «un calo non trascurabile con valori ben al di sotto della soglia che garantisce l'immunità di gregge». La copertura per la polio scende al 94,02% diminuendo di quasi un punto rispetto al 2019.