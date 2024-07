Abbandonò la madre per le vacanze, arrestata la figlia

Ascolta ora 00:00 00:00

Lascia morire di fame e di sete la madre allettata di 84 anni per andare in vacanza. È stata arrestata Antonella Marrella, 49 anni, con l'accusa di omicidio volontario aggravato. La donna, già in stato di fermo e agli arresti domiciliari, stava preparando la fuga, figli al seguito, per far perdere definitivamente le proprie tracce. Ad accorgersi del piano criminoso i carabinieri della compagnia di Monterotondo che trovano in casa degli appunti, dei pizzini, per l'acquisto di biglietti ferroviari, una parrucca e nuove identità. Una storia triste che comincia i primi di giugno quando la 49enne prende in affitto una casa al mare, a Pineto, nel teramano. Al titolare dello stabilimento Lido Felicioni racconta di aver lasciato l'anziana madre in buone mani, con una badante fidata. Ma non è vero.

Margherita Battazza, 84 anni, è invece inchiodata a letto senza cibo, acqua e telefono. Non può chiamare nessuno e quando i carabinieri bussano alla sua porta per notificare un precedente provvedimento giudiziario a carico della figlia, nella villetta di Montelibretti non risponde nessuno. Il forte odore insospettisce i militari che, entrando da una finestra, fanno la drammatica scoperta. L'anziana è riversa a terra, coperta solo da un lenzuolo. È il 12 giugno, la donna è morta da almeno una settimana stando al primo esame del medico legale. La figlia viene rintracciata in via della Rampa, quartiere villa Ardente, a due passi dal mare. Lei si giustifica anche se il suo racconto non convince. La fantomatica badante non esiste e in attesa della chiusura delle indagini, la Procura di Tivoli dispone per lei gli arresti domiciliari con una prima accusa di abbandono d'incapace. Eppure la donna, a detta dei «vicini di ombrellone», è una mamma attenta e scrupolosa. Non perde mai di vista i suoi due figli di 8 e 16 anni e racconta di quanto vuole bene all'anziana madre lasciata, suo malgrado, nell'abitazione alle porte della capitale in cui vivono tutti e quattro.

«Diceva che si sarebbe dovuta allontanare per qualche giorno per sbrigare alcune pratiche a Roma» raccontano allo stabilimento balneare. «Sempre sorridente e simpatica, aveva legato con altri bagnanti. Tutta un'altra persona rispetto a quella che viene descritta sui giornali» chiosano, amari, a Pineto. «Veniva in spiaggia tutti i giorni a piedi, con i suoi due figli, sembrava serena.

Ci sembra impossibile che abbia fatto tutto questo». «C'è sgomento. Ci sentiamo partecipi della vicenda - commenta il sindaco di Pineto, Alberto Dell'Orletta - Speriamo solo che si faccia luce quanto prima su questa triste storia».