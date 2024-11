Acceso il maxi-impulso per il mondo del futuro

Ascolta ora 00:00 00:00

Altro che virtuale e confinata dietro uno schermo. L'intelligenza artificiale è sempre più reale. Dall'economia al tempo libero, passando per il mondo degli investimenti e della mobilità, la nuova tecnologia fa sentire il proprio peso nel quotidiano. E mette in luce il rischio di un predominio della macchina sull'uomo.

L'evento organizzato ieri a Torino da Il Giornale ha dato voce ad alcune realtà che, diversamente, hanno messo l'innovazione al servizio della persona. Sollecitati dagli assist del giornalista Stefano Zurlo, Gianluigi Guida (ceo di Binance Italy), Luca Daniele (cfo di Telepass) e Katia Colucci (innovation manager di Sisal) hanno condiviso con la platea i risultati delle rispettive esperienze.

Dalla storia al presente, Daniele ha raccontato l'evoluzione di Telepass: «Dal 1990 a oggi abbiamo permesso ai nostri clienti di pagare l'autostrada in maniera posticipata. È cambiato un paradigma e la fiducia dei clienti ci ha consentito di diventare la prima fintech italiana». La digitalizzazione ha aggiunto «ci ha permesso di diventare una piattaforma olistica della mobilità. Oggi, con l'intelligenza artificiale, usiamo i dati per offrire maggiore valore e servizi». A fare la differenza è un approccio in cui la tecnologia implementa lascia sempre margine d'azione all'uomo. Lo ha sottolineato anche Colucci di Sisal. «La nostra scelta è stata quella di dotarci di un innovation lab per presidiare le tecnologie ad alto impatto e favorire automazione, efficienza e sostenibilità. Promuoviamo una cultura dell'innovazione e puntiamo a minimizzare i rischi legati all'intelligenza artificiale». In quest'ottica ha illustrato Colucci «l'algoritmo è uno strumento a supporto delle decisioni. Ad esempio, identifica la probabilità con cui un giocatore è esposto a problematicità».

A Torino si è anche parlato di criptovalute, quintessenza della digitalizzazione in ambito finanziario. «Questa tecnologia sta diventando sempre più mainstream. È il mezzo più sicuro, trasparente e accessibile per trasferire valore finanziario senza necessità di un intermediario», ha sostenuto Guida di Binance Italy, evidenziando i motivi della popolarità del bitcoin. «Può aver influito il fatto che molti abbiano capito cosa sia questa tecnologia, comprendendo che migliorerà sempre di più.

Altri credono nella filosofia di una moneta globale decentralizzata. Investire in questo modo è relativamente facile e c'è un tema di accessibilità». Ma attenzione. «Servono delle basi di finanza perché ogni investimento comporta un rischio».