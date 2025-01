Accoltellato in Turchia il figlio 14enne di uno chef italiano: è grave

Fonte Social

Il figlio quattordicenne dello chef Andrea Minguzzi è stato aggredito con un coltello al mercato di Kadikoy a Istanbul. Il ragazzino, Mattia Ahmet, era al mercato con due amici per comprare attrezzatura per lo skateboard, di cui è appassionato, quando è stato avvicinato alle spalle da due giovani con cui è scoppiato un diverbio. Uno gli avrebbe detto «Sei bellissimo», urtandolo. «Scusa» avrebbe risposto lui d'istinto. I due si sono poi allontanati e sono ritornati per aggredirlo, senza alcun motivo. Uno, un quindicenne identificato con le iniziali B.B, lo ha pugnalato cinque volte al petto, mentre l'altro, il 16enne U.B., lo ha preso a calci mentre il giovane si trovava a terra ricoperto di sangue. Lo riportano i media turchi.

Un medico, presente sul posto, è intervenuto facendo un massaggio cardiaco al 14enne che poi è stato trasportato in ospedale. I fatti risalgono al 24 gennaio, intorno alle 8,30 (ora locale). In base ai filmati e alle testimonianze, la scena non avrebbe creato scompliglio nei passanti. Anzi, sembra si sia consumata nell'indifferenza generale degli avventori del mercato. Fortunatamente però è intervenuto un medico per prestare i primi soccorsi a Mattia Ahmet.

Il 14enne, figlio dello chef e della violoncellista turca Yasemin Akincilar, è da giorni ricoverato in terapia intensiva e le sue condizioni restano gravi, pur essendo stato stabilizzato dai medici. Le ferite hanno toccato organi vitali: l'accoltellamento ha danneggiato gli organi interni, in particolare i polmoni, il cuore e i reni. Gli aggressori nel frattempo sono stati arrestati grazie ai filmati delle telecamere di sicurezza installate sul posto.

«I suoi organi interni non sono in buono stato ma siamo fiduciosi. Sfortunatamente, non c'è niente che possiamo fare. I nostri dottori si stanno prendendo cura di lui» ha detto il padre, come riferisce il portale OdaTv. Anche la polizia italiana è stata informata dell'accaduto.

«Siamo scioccati da quello che è accaduto. Mio nipote è un bambino molto calmo e brillante, non farebbe del male a nessuno. Dopo essere rimasto a Malta per un anno, è tornato a Istanbul l'anno scorso. Che Dio benedica la persona che è intervenuta per aiutare mio nipote» ha detto invece la nonna del 14enne, Aynur Akincilar.

La tragedia ha suscitato un'ondata di indignazione sia in Turchia che in Italia. La polizia italiana è in contatto con le autorità turche per monitorare l'evolversi della situazione, mentre anche l'opinione pubblica turca è rimasta sconvolta da un gesto così brutale e apparentemente privo di senso.

Chef Minguzzi è molto conosciuto a Istanbul per essere lo chef del Consolato Francese. E anche la moglie, Yasemin Akincilar, è nota per la sua carriera da violoncellista a Istanbul, con formazione ed esperienza anche in Italia. I due stanno ricevendo messaggi di solidarietà in queste ore di attesa.