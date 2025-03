Accusa di stalking: a Basciano vietato avvicinare la ex

Ascolta ora 00:00 00:00

Divieto di avvicinamento, a meno di 500 metri, alla ex compagna. È la misura decisa dal tribunale del Riesame per Alessandro Basciano, accusato di stalking nei confronti dell'influencer conosciuta al Grande Fratello Vip, Sophie Codegoni. Il ricorso dell'aggiunto Letizia Mannella e del pm Antonio Pansa chiedeva per il dj gli arresti domiciliari, dopo che il gip lo aveva scarcerato. Il provvedimento del Riesame non è esecutivo, Basciano infatti può fare ricorso in Cassazione.

I giudici hanno imposto il divieto di comunicazione e di avvicinamento, con il braccialetto elettronico, perché, scrive il collegio, Basciano potrebbe ripetere le minacce. Il 35enne, che ha un precedente dello stesso tipo, «in nessuna delle occasioni in cui ha avuto modo di interloquire con la parte offesa o con l'autorità giudiziaria ha dato prova di avere compreso il grave disvalore delle condotte» che ha avuto. La 23enne inoltre ha mostrato «timore per l'assenza di capacità di autocontrollo dell'indagato, sia sotto il profilo degli agiti aggressivi, sia sotto il profilo della continenza verbale». La coppia ha una figlia piccola. Se Basciano dovesse rifiutarsi di indossare il braccialetto elettronico o violare il divieto, scatteranno i domiciliari. Lo scorso 21 novembre l'uomo è stato arrestato per stalking nei confronti di Sophie Codegoni, quindi subito scarcerato dal giudice Anna Magelli.

Una decisione contro cui la Procura aveva fatto appello al tribunale del Riesame chiedendo gli arresti domiciliari e sostenendo il rischio concreto che «possa commettere atti persecutori» contro la ex fidanzata che lo ha denunciato nel dicembre 2023. La vittima ha spiegato in Procura di non aver mai ritirato la querela (al contrario di ciò che era emerso) e di non essere intenzionata a farlo. Basciano ribadisce di non aver mai minacciato la ex.