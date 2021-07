"Adesso si dimetta". Scoppia la bufera su Speranza

Le parole al veleno di Marco Travaglio all'indirizzo di Mario Draghi hanno creato un vero e proprio caso politico, tanto che ora viene rilanciata a gran voce la possibilità di dimissioni da parte di Roberto Speranza. Il direttore de Il Fatto Quotidiano è intervenuto alla festa di Articolo uno sganciando dichiarazioni pesanti contro il presidente del Consiglio, giudicato come " un figlio di papà " con un curriculum " ambulante ". Ma c'è di più: il giornalista ha accusato il premier di non capire " un c... né di giustizia, né di sociale, né di sanità ". A creare un polverone è stato l'iniziale silenzio del ministro della Salute, che ricopre anche il ruolo di segretario nazionale di Articolo uno: Speranza ha preso le distanze solamente dopo che la bufera era ormai innescata. " L'uscita di Marco Travaglio su Mario Draghi è infelice e non rappresenta certo il punto di vista di Articolo uno che sostiene convintamente la sua azione di governo ", si è limitato a dire il ministro.

"Speranza si dimetta"

La presa di posizione di Speranza però non è bastata a gettare acqua sul fuoco. A salire sulle barricate è la Lega, che si domanda come ora sia possibile fare ancora affidamento al ministro della Salute. Riccardo Molinari e Massimiliano Romeo, i capigruppo di Camera e Senato del Carroccio, etichettano come " vergognoso " il fatto che la platea di un partito di governo " applauda apertamente un giornalista che insulta beceramente e volgarmente Mario Draghi ". Da qui l'invito rivolto a Speranza a " riflettere sul suo ruolo ". I deputati della Lega in commissione Giustizia alla Camera sostengono che " non è sufficiente la giustificazione del ministro Speranza alle parole oltraggiose che Marco Travaglio rivolge a Draghi alla festa di Articolo uno ".

La @lageloni che lo ha intervistato non ha detto niente in merito alle offese a Draghi,orfano di padre a 14 anni e della madre a 19? #Travaglio?

In questo caso, non vale #Travagliofaschifo? pic.twitter.com/xxXRZvcl9U — Carmine M. #CiVuoleCoraggio (@skipper_66) July 25, 2021

Lorenzo Fontana, vicesegretario del Carroccio, ritiene che l'intervento di Speranza " è quasi peggio degli insulti stessi ". Il leghista lo reputa come un tentativo " per non perdere la poltrona ", anche perché si sono registrate risate e applausi di condivisione della platea presente alla festa di Articolo uno: " Infelici anche gli applausi a scena aperta dei suoi compagni che lo ascoltavano. Domandiamo a Speranza che senso abbia stare al governo se i suoi applaudono convinti agli insulti del direttore del Fatto. Si dimetta ". Anche il vicesegretario Andrea Crippa ha fatto notare che la replica di Speranza è stata " tardiva e non spontanea " e pertanto l'ha bollata come " ridicola ". Un'uscita solo di facciata, secondo Crippa, che " serve solo a tenersi stretta la poltrona dopo il fallimento come scrittore e la sua incomprensibile conferma ".

È solo una gaffe?