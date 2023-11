Alcol e velocità: la strage di Halloween

La polizia locale, che è arrivata insieme ai soccorritori subito dopo l'incidente, descrive una scena dolorosa e disperata. Con alcuni dei ragazzi che nello scontro se l'erano cavata meglio - reduci dai festeggiamenti di Halloween in un locale, quindi ancora mascherati da zucche e con piccoli pipistrelli disegnati su visi e braccia - sui bordi della strada in lacrime, rivoli di rimmel e colori impiastricciati sul viso, simulacri di un divertimento scivolato nel dramma.

È stato una terribile carambola quella che ieri poco prima delle 5.30, ha coinvolto tre vetture lungo viale Forlanini, il rettilineo alla periferia est di Milano che conduce all'aeroporto di Linate e sul quale il limite di velocità è di 50 chilometri orari. Un incidente causato principalmente dall'alta velocità e dall'alcol. E da un giovane automobilista che guidava senza patente (non ha mai conseguito la «B»), risultato positivo all'alcol test e con precedenti specifici per guida in stato di ebbrezza. Nello scontro sono morti due ragazzi, un pizzaiolo e un consulente assicurativo che risiedevano a Milano. Si tratta di Luigi Giallonardi, 26 anni, originario di Giulianova Marche (Teramo), deceduto sul colpo e il napoletano 24enne Bennardo «Benny» Pagano, trasportato d'urgenza all'ospedale San Raffaele dov'è spirato poco dopo l'arrivo dell'ambulanza al pronto soccorso. Ci sono anche dieci feriti: i più gravi, due, sono stati trasportati d'urgenza al Policlinico e al Niguarda; altri tre - due sono al San Raffaele, un altro è al Policlinico - sono ricoverati in codice giallo.

Ma veniamo alla esatta ricostruzione dell'incidente - avvenuto in due momenti distinti - così come ci è stata spiegata nei dettagli dalla polizia locale dopo il recupero delle immagini da una telecamera installata all'interno di un'area militare dell'Aeronautica, che ha l'ingresso a poche decine di metri dal punto dove sono avvenuti gli scontri tra le vetture. Giallonardi e Pagano si trovavano a bordo di una Peugeot sulla quale viaggiavano anche altri quattro loro amici, tutti tra i 18 e i 26 anni. Avevano trascorso la notte di Ognissanti in una discoteca della zona, il «The Beach» di via Corelli. Lungo viale Forlanini la Peugeot guidata da Giallonardi ha travolto una Volkswagen Golf su cui viaggiavano un giovane e una ragazza (un testimone ha riferito ai vigili che sull'auto in origine c'erano anche altri ragazzi, allontanatisi a piedi dopo l'incidente) e una Opel a bordo della quale c'erano un uomo e sua moglie, entrambi 48enni, insieme alla loro figlia di 8 anni. Queste due vetture era già ferme sulla carreggiata prima dell'arrivo della Peugeot di Giallonardi. La Golf - guidata da un 26enne di Cinisello Balsamo, il giovane in seguito risultato poi positivo all'alcol test e senza patente - aveva infatti appena tamponato a velocità sostenuta la Opel mentre entrambe le auto procedevano verso Linate: fortunatamente le cinque persone coinvolte in questo primo incidente all'arrivo della Peugeot erano già scese dalle loro vetture e si erano messe sul ciglio della strada, salvandosi così la vita.

L'impatto della Peugeot, lanciata ad alta velocità lungo il viale Forlanini, contro la Golf e la Opel ferme sull'asfalto, è stato violentissimo. Sul posto sono arrivate subito ben cinque ambulanze e quattro automediche. Per Giallonardi e Pagano, però, è stato tutto inutile.