Allarme bomba, aereo atterra a Roma

Ascolta ora 00:00 00:00

Momenti di autentico terrore, ieri, in alta quota, per i passeggeri di un aereo dell'American Airlines costretto, per un allarme bomba, ad invertire la rotta per dirigersi, scortato dai caccia, all'aeroporto di Fiumicino per una sosta non prevista. Prima l'annuncio del comandante della necessità di fare scalo a Roma, poi il sopraggiungere di due Eurofighter, avvistati con comprensibile timore da chi era a bordo, che si sono messi in coda al Boeing 787-8 Dreamliner seguendolo fino all'atterraggio allo scalo romano, avvenuto in sicurezza alle 17,22 di ieri.

Il volo AA 292, decollato da New York alle 20,14 e diretto a Nuova Delhi, stava sorvolando il Mar Caspio quando intorno alle 14 ora italiana è stata segnalata via terra una potenziale minaccia di sicurezza a bordo. È stata la compagnia statunitense a chiedere lo scalo per effettuare i controlli di sicurezza. In quel momento il Boeing aveva superato l'Azerbaijan e si stava dirigendo verso il Turkmenistan. Stava volando a 11mila piedi quando ha effettuato un'improvvisa inversione per dirigersi all'aeroporto Leonardo da Vinci, come previsto dalle procedure di emergenza. Dopo due ore di volo attraverso l'Europa meridionale, il Boeing è entrato nello spazio aereo italiano dove è stato intercettato dagli aerei militari. Gli Eurofighter Typhoon, partiti da Gioia del Colle, hanno agganciato l'aereo nei cieli della Puglia e lo hanno seguito fino a Fiumicino e durante le operazioni di scarico del carburante in mare. Prima di affidarlo alle autorità di terra. Ore di inevitabile tensione per i 199 passeggeri a bordo, anche dopo l'arrivo a Roma. Fatti atterrare in un'area remota dell'aeroporto di Fiumicino, hanno trovato sulla pista - come previsto dalle procedure - un vasto schieramento di polizia, forze dell'ordine, vigili del fuoco e artificieri pronti per ogni evenienza.

I viaggiatori, insieme ai quindici membri dell'equipaggio, sono stati fatti scendere dal velivolo con tre mezzi interpista aeroportuali e poi trasferiti nel canale sicurezza con i loro bagagli a mano. Sono subito scattate, da parte della Polaria, le procedure di verifica a bordo dell'aeromobile, in stiva e per i bagagli con le unità cinofile e gli artificieri della polizia di Stato per verificare la presenza di esplosivo.

Dei 199 passeggeri, una sessantina sono cittadini extra Schengen, sprovvisti di visto. Ieri sera sono stati assistiti presso lo scalo dall'handler della compagnia e dal personale di Aeroporti di Roma. Gli altri sono stati alloggiati in hotel, in attesa che il volo possa ripartire, presumibilmente oggi.

Nelle ore concitate dell'emergenza la compagnia aerea americana aveva diffuso uno scarno comunicato per comunicare quello che stava avvenendo: «Il volo «AA 292, che opera da New York a Delhi, è stato dirottato

su Roma a causa di una potenziale minaccia alla sicurezza a bordo. Stiamo lavorando a stretto contatto con le autorità locali e forniremo aggiornamenti. Apprezziamo la pazienza e la collaborazione dei nostri passeggeri».