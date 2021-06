"Allucinante", "Studia": scontro Morani-Borghi sui bambini vaccinati

La questione vaccini continua a far discutere il mondo della politica. L’ultimo scontro verbale si è consumato tra la deputata dem Alessia Morani, che Diego Dalla Palma considera la più bella del Parlamento, ed il collega della Lega Claudio Borghi, euroscettico che sostiene il governo guidato dall’ex numero uno della Bce Mario Draghi.

A dar fuoco alle polveri è stata l’esponente del Pd che in un tweet ha tuonato: "Il deputato della #Lega #Borghi sta dicendo in aula che i bambini non devono essere vaccinati contro il Covid. Ha anche dichiarato che sono morti solo 24 ragazzi perché avevano patologie pregresse. Allucinante". Borghi, che di fronte agli attacchi non arretra mai, ha immediatamente controreplicato: "Allucinante è che tu non sappia i dati ufficiali. Studia" .

Il riferimento del deputato leghista è alle notizie fornite dall’Iss, l’Istituto superiore di Sanità ed in particolare ad un dato che il leghista definisce "essenziale": “Durante la pandemia ci sono stati fra i minori zero morti per il Covid-19, perché i 24 decessi segnalati sono morti tutti per patologie diverse e pregresse. Al contrario un rischio minimo viene a sorgere con la vaccinazione", ha spiegato Borghi. L’esponente leghista ha poi ha chiesto: " Perché far correre dei rischi ai minori a fronte di un rischio zero di mortalità, a parte alcune categorie specifiche e numericamente secondarie?". Infine, in considerazione di tutto ciò, Borghi ha lanciato un suggerimento: "Non sarebbe meglio pensare bene a questa politica prima di applicarla?".

Evidentemente alla Morani il tema dei vaccini sta particolarmente a cuore. Poco più di un mese fa la dem si era scontrata con il senatore Gianluigi Paragone, ex M5s ed attuale leader di Italexit, nel corso di Non è l’Arena, il programma d’approfondimento di La7. " Vorrei chiedere al senatore Paragone se si vaccinerà, perché a Pesaro, la città in cui vivo, tra i leader dei No Vax c’è lui, insieme a Povia e a Fusaro. Ricordo che il vaccino è lo strumento principale per combattere la pandemia" , è l'affondo lanciato dalla Morani.