Altro anziano contromano in autostrada: un morto

Un'altra auto contromano in autostrada guidata da una persona anziana. Un'altra tragedia come quella di cinque giorni fa sulla A4, quando un 82enne è entrato in senso opposto sulla Torino-Milano provocando la morte di quattro persone. Una dinamica fotocopia, che fa preoccupare chi viaggia e teme, nell'eventualità di trovarsi coinvolto in una situazione del genere, di non riuscire ad evitare lo scontro.

Il bilancio dell'incidente avvenuto ieri pomeriggio sulla A32 Torino-Bardonecchia, all'altezza dello svincolo di Borgone Susa, in un tratto interessato in questi mesi dalla realizzazione degli svincoli di immissione nel nuovo autoporto di San Didero, è stato di un morto e due feriti.

La vittima è la moglie dell'uomo al volante della Fiat Panda che, viaggiando sulla carreggiata sbagliata in direzione della Francia, si è scontrata contro un furgoncino Fiat Diablo che invece procedeva regolarmente verso Bardonecchia. Quando il 36enne alla guida del Diablo si è trovato improvvisamente la Panda davanti, non ha potuto fare nulla per evitare l'impatto. Nello schianto è morta sul colpo una donna italiana di 87 anni residente ad Avignana seduta sul lato passeggero della vettura che procedeva contromano, ferito gravemente il marito di 88 anni che stava guidando. L'anziano è stato trasportato con l'elisoccorso al Cto di Torino, le sue condizioni sono gravi. Ferito in maniera lieve il conducente del Doblò, ricoverato all'ospedale di Rivoli.

Secondo quando accertato dalla polizia stradale visionando le telecamere di sorveglianza, l'88enne alla guida dalla Panda aveva imboccato l'autostrada in modo corretto allo svincolo di Chianocco, ma poi aveva improvvisamente fatto un'inversione ad U, forse dopo aver realizzato di aver sbagliato direzione, per dirigersi contromano verso Torino, forse credendo che la strada fosse a doppio senso di marcia. Dopo aver percorso circa tre chilometri nella direzione opposta al giusto senso di marcia e aver superato lo svincolo dal quale era entrato, il conducente della Panda si è trovato davanti un Doblò che stava procedendo nel senso corretto.

Lo scontro è stato violentissimo. I vigili del fuoco intervenuti hanno tirato fuori dalle lamiere la coppia di anziani. La donna era già morta, il marito è ricoverato al Cto in prognosi riservata con un grave trauma toracico e un ematoma al collo.

È andata meglio al 36enne alla guida dell'altra vettura, che si è trovato di fronte la Panda mentre era nella corsia di sorpasso.

L'autostrada è stata chiusa tra gli svincoli di Borgone e Chianocco in entrambe le direzioni di marcia per consentire le operazioni di soccorso e le verifiche della polizia stradale.