"Altro che esecutivo amico dei furbetti. Pronto il piano per il mattone di Stato"

«La crescita delle entrate tributarie del primo semestre 2024, pari al 4,11%, con ben 10,168 milioni in più rispetto al 2023, rappresenta un ulteriore grande successo del governo Meloni; alle polemiche su un esecutivo amico degli evasori, rispondiamo con un lavoro serio e con la chiarezza dei numeri». Il sottosegretario al ministero dell'Economia Lucia Albano (Fdi) commenta con Il Giornale i dati usciti ieri sulla lotta all'evasione fiscale, cresciuta del 31% nei primi sei mesi di quest'anno.

È soddisfatta da questi numeri sulla lotta all'evasione?

«L'obiettivo da sempre dichiarato è e rimane quello di favorire la collaborazione tra Amministrazione finanziaria e contribuente, costruendo un sistema fiscale più equo e trasparente. E questo non significa aiutare gli evasori ma accompagnare il contribuente in un percorso virtuoso e favorire l'adempimento spontaneo. I numeri sono dunque una dimostrazione dell'efficacia del lavoro svolto dal governo e della risposta di un tessuto economico e produttivo sostanzialmente sano».

Il fisco amico passa anche dal Concordato preventivo biennale...

«È un intervento su cui il governo, con il lavoro del viceministro Maurizio Leo, sta investendo molto, proprio nella logica della cooperazione collaborativa tra cittadino e fisco; d'altro canto se il tax gap in Italia è da anni tra gli 80 e i 100 miliardi, qualcosa, evidentemente, nel sistema di riscossione non ha fino ad ora funzionato».

E cosa prevede?

«È un patto proposto ai contribuenti che riduce la complessità degli adempimenti fiscali e il rischio di contenziosi. Nell'ultimo Consiglio dei ministri, inoltre, è stato varato il decreto legislativo volto ad una ulteriore semplificazione: i commercianti, professionisti e partite Iva che aderiranno pagheranno una flat tax sull'eventuale maggiore reddito, non l'imposta piena».

Giusto il rigore, ma si possono ridurre le tasse?

«È il momento di ridurre l'imposizione fiscale anche al ceto medio, dopo aver lavorato proficuamente sulla diminuzione delle tasse sui redditi più bassi: a questo saranno destinate proprio le entrate derivanti dal concordato. C'è tempo fino ad ottobre per aderire».

Lei ha la delega al Demanio. Qual è il piano dell'esecutivo sugli immobili pubblici?

«A settembre partirà al Mef il lavoro della Cabina di Regia per la valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico (presieduta dalla stessa Albano, ndr): è la prima volta nella storia della Repubblica, dopo molti tentativi a vuoto. L'obiettivo è varare un Piano nazionale per dettare la strategia unitaria di valorizzazione del patrimonio pubblico con il coinvolgimento di tutti gli attori istituzionali. Un abitare moderno per giovani coppie, studenti ed anziani, per sostenere la natalità pensando al futuro della Nazione».

Cosa ne pensa delle critiche dell'opposizione alla nomina del nuovo Ragioniere generale Daria Perrotta?

«Le critiche della sinistra di questi giorni sono

strumentali. Non vorrei che dipendessero, ancora una volta, dal fatto che una donna possa ambire ad un'alta carica dello Stato. L'alto profilo, la professionalità e la competenza della dottoressa Perrotta non sono in discussione».